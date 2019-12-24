В Бразилии выпустили рекламу презервативов с Путиным

Мир

Коллекцию рекламы презервативов бразильской студия Platinum Studio из серии «Некоторые люди никогда не должны были родиться» пополнило изображение с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее российский карикатурист Сергей Елкин в своей новой работе высмеял поход Путина в тайгу за грибами.

Фото новой работы компания Platinum Studio выложила на свой сайт и в Instagram, сопроводив комментарием: «Наслаждайтесь».

До этого героями серии были лидеры США Дональд Трамп и Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Елкин отозвался едкой карикатурой на Путина, который устроил кадровые перестановки в Совете по правам человека (СПЧ). Новым председателем СПЧ был назначен бывший ведущий программы «Время» на пропагандистском «Первом канале» Валерий Фадеев, а в состав совета вошел Кирилл Вышинский, который в Украине проходил подозреваемым по делу о госизмене и был выдан России в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Фото с сайта https://www.behance.net/Platinum_FMD

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