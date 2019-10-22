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Мир

В России одной карикатурой показали всю суть Путина

23:46 22 октября 2019 122
Карикатура Сергея Елкина
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский художник Сергей Ёлкин создал едкую карикатуру на президента РФ Владимира Путина. Она посвящена кадровым перестановкам, которые Путин провел в Совете по правам человека (СПЧ).

Так, новым председателем СПЧ назначен бывший ведущий программы «Время» на пропагандистском «Первом канале» Валерий Фадеев. В новый состав Совета Путин включил и пропагандиста Кирилла Вышинского, который был освобожден из украинского СИЗО в рамках обмена между Украиной и Россией «35 на 35».

На картинке, которую Ёлкин опубликовал в своем Facebook, Путин изображен в облике дьявола и держит в руках список с надписью СПЧ.

Карикатуру активно комментируют в сети:

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Путин стал героем карикатуры после своего отдыха в тайге.

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