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В России одной карикатурой показали всю суть Путина
Известный российский художник Сергей Ёлкин создал едкую карикатуру на президента РФ Владимира Путина. Она посвящена кадровым перестановкам, которые Путин провел в Совете по правам человека (СПЧ).
Так, новым председателем СПЧ назначен бывший ведущий программы «Время» на пропагандистском «Первом канале» Валерий Фадеев. В новый состав Совета Путин включил и пропагандиста Кирилла Вышинского, который был освобожден из украинского СИЗО в рамках обмена между Украиной и Россией «35 на 35».
На картинке, которую Ёлкин опубликовал в своем Facebook, Путин изображен в облике дьявола и держит в руках список с надписью СПЧ.
Карикатуру активно комментируют в сети:
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Путин стал героем карикатуры после своего отдыха в тайге.
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