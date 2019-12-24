Расстрел Майдана: бывшего снайпера "Омеги" отпустили из-под стражи

Происшествия

Суды продолжают принимать крайне неоднозначные решения по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году. Ранее под домашний арест были отпущены двое бывших бойцов «Беркута», фигурирующие в деле. Теперь стало известно, что подозреваемому в расстрелах снайперу «Омеги» суд заменил домашний арест еще более мягким обязательством.

Как сообщает РБК-Украина, под личное обязательство был отпущен Дмитрий Хмель, снайпер спецподразделения «Омега», подозреваемый в убийстве Героя Небесной Сотни Александра Храпаченко. С июня подозреваемый Хмель должен был соблюдать круглосуточный домашний арест и носить электронный браслет. В августе дело приостановили, пока дожидаются от Швейцарии ответа на запрос о международно-правовой помощи в деле.

Ранее прокуроры в ходе судебных заседаний подчеркивали, что против Хмеля свидетельствуют заключения баллистической экспертизы. Есть основания считать, что Храпаченко убили из снайперской винтовки, закрепленной за подозреваемым Хмелем с 2013 года. А в книге учета выдачи оружия зафиксировано, что снайперский комплекс подозреваемый получил 15.02.2014, а сдал 21.02.2014 .

Напомним, ранее семьи Героев Небесной Сотни просили президента, чтобы он не включал в списки на обмен в Россию фигурантов дела о расстрелах на Майдане.

Фото HeavenlyHundredLawyers/Facebook, hromadske.ua

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