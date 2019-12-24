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В сеть попало провокационное видео корпоратива в НБУ
Пора новогодних корпоративов продолжается. Вслед за партией «Слуга народа», корпоратив которой обошелся каждому из нардепов в 2500 гривен, отметили приближение праздников и в Нацбанке.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, отметив, что на мероприятии, которое проходило прямо в здании учреждения, госслужащих развлекали полуголые танцовщицы.
«Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши», — написал он.
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В то же время, по данным сайта Obozrevatel, коллектив НБУ отметил корпоратив непродолжительным фуршетом с шампанским и маленьким концертом. Вероятно, девушки, запечатленные на видео, были подтанцовкой одной из звезд, выступавшей на празднике.
Как сообщали «ФАКТЫ», глава СБУ Иван Баканов запретил сотрудникам до 14 января 2020 года проводить корпоративы «вне мест постоянной дислокации».
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