В Украине появилась первая женщина — заслуженный мастер спорта по бильярду

Спорт

28-летняя жительница Кременчуга Полтавской области Анастасия Ковальчук стала первой в Украине женщиной-бильярдисткой, получившей звание заслуженного мастера спорта. Об этом информирует Федерация спортивного бильярда Украины (ФСБУ).

Анастасия Ковальчук играет на бильярде с 12 лет. Шесть раз она становилась чемпионкой Украины в этом виде спорта: имеет по два чемпионских титула по свободной, комбинированной и динамической пирамидам (виды русского бильярда). Неоднократная призерка чемпионатов Европы и мира. Руководитель отдельного подразделения ФСБУ в Полтавской области.

«Я семь лет занималась бальными танцами, — рассказывает Анастасия о своем увлечении. — Но как-то раз партнер по танцам пригласил меня в школу бильярда. И я бросила танцы. В 16 лет выполнила норматив мастера спорта, тогда же заработала свои первые деньги. Мама меня во всем поддерживала».

Анастасия — выпускница Кременчугского университета экономики, информационных технологий и управления, по специальности переводчик с английского и немецкого языков. Но в этой профессии себя не видит. Свое будущее связывает только с бильярдом. Любимыми видами называет «американку» (свободная пирамида) и московскую пирамиду (комбинированную).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что мотокроссмен Сергей Совяк 24 декабря 2019 года установил национальный рекорд Украины — проехал на мотоцикле по воде.

Фото со страницы Анастасии Ковальчук в Facebook

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