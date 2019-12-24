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Судебный пинг-понг по-киевски: строительство скандального ЖК «Подол Град Винтаж» на Подоле вновь разрешено
23 декабря 2019 года Хозяйственный суд Киева в который раз возобновил строительство скандальной элитной многоэтажки, отклонив иск общины Воздвиженки против застройщика. Пока активисты изо всех сил стараются не допустить уничтожения исторического Киева, бегая по судам и дежуря возле заборов, застройщик продает квартиры в (пока) несуществующем скандальном ЖК «Подол Град Винтаж».
Ранее СМИ сообщали, что первая и самая главная проблема новостроя по Вознесенскому спуску, 28−30, — строительство незаконно. Проект застройки находится сразу на двух участках с разными кадастровыми номерами, данные участки на 5 лет были сданы в аренду Украинскому обществу слепых (УТОС № 3), а с 2012 года это же общество получило право на постоянное пользование участком. Так как УТОС не владеет необходимыми средствами для строительства чего-либо, уже в 2014 году нашелся и заинтересованный застройщик (некий «Ол. Трейд»), готовый построить на Подоле новый элитный новострой и «поделиться» квартирами с собственником земли, УТОСом.
Как сообщали СМИ, в начале 2018 года УТОС поменял подрядчика на ООО «Северо-украинский строительный альянс» (а ГАСИ выдал разрешение на строительство), но реально строительством ЖК «Подол Град Винтаж» занимается Edelburg Development — якобы немецкая компания, в бенефициарах которой — два украинских физлица, украинская компания-партнер «Укрбуд» и еще одна компания, зарегистрированная на Кипре.
По информации СМИ, у застройщика нет разрешения Министерства культуры на проведение земельных работ — перед любым строительством необходима экспертиза археологов, ведь историческая ценность этой местности неоспорима.
Еще один момент — риск оползней. Не секрет, что Киев расположен на песчаных грунтах, склонных к оползням после сильных дождей. Скандальный участок находится у подножия склона, который нельзя назвать устойчивым, особенно если представить масштаб строительства. В июле этого года, после периода интенсивных ливней, жители района наблюдали работников «Специализированного управления противооползневых подземных работ» (СУППР) на участке, а также масштабный вывоз земли из-за ограждения застройки. Это говорит о том, что оползни уже имели место, но, конечно же, застройщик ситуацию никак не прокомментировал. Кстати, элитный комплекс предполагает подземный двухуровневый паркинг на 161 машину — да, именно в сыпучих подольских грунтах.
И, конечно же, инфраструктура. Местных жителей небезосновательно беспокоит, как может измениться и без того проблемная транспортная ситуация на Подоле: развязка Верхнего и Нижнего Валов уже не справляется с существующим потоком машин, а после заселения 11-этажной новостройки ситуация станет критической.
Активисты Воздвиженки неоднократно обращались в КГГА, подписывали петиции, направляли запросы о законности застройки на имя мэра Киева Виталия Кличко, премьер-министра и даже президента Зеленского.
Судебные разбирательства в Хозяйственном суде Киева сначала запрещают застройку на участке по Вознесенскому спуску, 28−30, потом удовлетворяют апелляцию Edelburg Development, потом не удовлетворяют иск активистов против застройщика. На данном этапе после вчерашнего решения суда громада собирается подавать апелляцию.
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