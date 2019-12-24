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70-летний американский боксер попал в Книгу Гиннесса, нокаутировав соперника, младше его на 23 года (фото, видео)
В США состоялся боксерский бой, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса. 70-летний Альберт Хьюз из Кентукки, не выходивший на ринг с 1983 года, нокаутировал Треймена Таунса, который младше его на 27 лет!
Поединок продолжался всего два раунда, причем Таунс, не дравшийся последние 12 лет (при этом в период с 2006-го по 2008-й Треймен проиграл все свои бои), не нанес ни одного удара по возрастному сопернику — видимо, придерживаясь правила «стариков не бьют».
Таким образом, Хьюз, дебютировавший в боксе в 1975-м, когда легендарный Мохаммед Али победил не менее легендарного Джо Фрэйзера, превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший британцу Стиву Уорду, который в июле 2017-го в Ноттингемшире победил своего соперника в возрасте 60 лет и 337 дней.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!