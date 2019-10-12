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Олимпийский чемпион установил уникальное достижение на марафонской дистанции (фото, видео)
Кенийский марафонец Элиуд Кипчоге стал рекордсменом на марафонской дистанции, став первым в истории человеком, которому удалось преодолеть 42,185 км менее чем за два часа.
34-летний спортсмен был единственным участником соревнований INEOS 1:59 Challenge, организованным в Вене ради одной цели — преодолеть марафонскую дистанцию менее чем за 120 минут. В прошлом году Элиуд был близок к покорению цели, но ему не хватило каких-то 25 секунд.
На этот раз Кипчоге подготовился лучше. Стартовал кениец в 8:15 утра по местному времени при температуре воздуха 9 градусов выше нуля, а прибежал к финишу, когда столбики термометров показывали +12. По всей дистанции рекордсмена сопровождали, сменяя друг друга, 42 пейсмейкера — бегуны, которые лидируют и задают темп на средних и длинных беговых дистанциях в течение определённого отрезка. Впрочем, последние метры дистанции сам Элиуд был для себя пейсмейкером, оставив тех, кто должен был помогать ему, за своей спиной.
Радость финиша
В итоге, Кипчоге показал время 1 час 59 минут 40 секунд. Таким образом кениец побил свой же мировой рекорд — 2:01:39 часа, который был установлен в сентябре 2018-го в Берлине.
Полное видео забега
Добавим, что Кипчоге за свою карьеру побеждал на Олимпийских играх (на марафонской дистанции в Рио-2016) и чемпионате мира (на 5000 метров в Париже-2003), а с 2014 года неизменно триумфовал хотя бы на одном из этапов (в 2015-м и 2018-м — по два раза) престижных ежегодных соревнований среди марафонцев World Marathon Majors.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..