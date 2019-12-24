"Я убил сатану": бизнесмен, расстрелявший семью друга, говорит, что был под гипнозом (фото)

Происшествия

Об этой трагедии, которая произошла в Харькове 24 июня 2018 года, писали едва ли не все отечественные СМИ. Бизнесмена Константина Безрука обвиняли в двойном убийстве. Он выломал двери в квартиру и хладнокровно расстрелял из автомата сначала своего друга детства Олега, а потом и его жену Яну. Когда в прихожую на шум выбежала их 12-летняя дочь Саша, убийца выстрелил несколько раз в сторону девочки. Две пули попали ей в ногу, одна — в плечо, но прошли навылет. Саше, слава Богу, посчастливилось выжить — добивать девочку убийца не стал. Не тронул он и находившуюся в это время в ванной комнате маму Олега. Окровавленную Сашу на балконе обнаружила соседка. Девочка плакала и звала на помощь. Ее 70-летняя бабушка, которая вышла из ванной, когда преступник уже скрылся, была в таком шоке, что даже не смогла самостоятельно вызвать в полицию. О причинах расстрела 42-летним Безруком семьи лучшего друга тогда, по горячим следам, можно было только гадать. По официальной версии, Олег занял у бизнесмена сто тысяч долларов и не спешил их отдавать. Но вскоре появилась новая версия убийства. На этот раз мистическая. Константин, которого через два часа после преступления задержали с автоматом и крупной суммой наличными (200 тысяч долларов и 50 тысяч гривен) неожиданно произнес: «Я убивал не человека. Я убивал сатану». При этом бизнесмен выглядел абсолютно вменяемым, хотя и напуганным. Действительно ли здесь замешана мистика или убийство было хладнокровно спланировано?

«Они колдуны. У Олега есть „живая“ и „мертвая“ вода»

Олег Соколов (фамилия изменена по этическим соображениям) и Константин Безрук дружили с детства. В последнее время Олег работал у Константина одновременно водителем и бизнес-консультантом. Друзья часто проводили время вместе или отдыхали семьями. Но примерно за полгода до трагедии поведение Безрука изменилось.

Олег и его жена, которых убил Константин Безрук

«Они всякие магические опыты проводят, сатану вызывают. Это страшно», — говорил Безрук своей жене. Кроме того, Константин утверждал, что его друг очень сильный гипнотизер. В способностях Соколова как-то убедилась и супруга Безрука.

— Сидим на кухне. Олег подает мне ложку. Я дотронулась до нее и вскрикнула от боли — настолько ложка была горячей, — рассказывала на суде жена Константина Безрука Наталья. — Олег смеется: «Ты что, обожглась? Но ложка холодная», — и прикладывает ее к своей руке. И ничего. Я снова беру ее — горячая.

Еще случай. Были в гостях у Соколовых. Костя сильно выпил и лежал в отключке. А нам нужно было идти домой. Не знаю, как его на себе нести. Олег говорит: «Сейчас я его подниму». «Как? — удивляюсь. — Он же никакой. Сутки отсыпаться будет». Олег дал выпить моему мужу какую-то жидкость, которую назвал «живой водой». Костя тут же встал, подошел к столу и, как ни в чем не бывало, начал есть. Абсолютно трезвый!

Со слов Константина, увлечение друга магией поначалу увлекло и его. Он часто пропадал у Олега на даче. А когда возвращался, рассказывал жене страшные вещи. «Они колдуны. У Олега есть „живая“ и „мертвая“ вода. „Живую“ я пробовал. А вот „мертвую“ пить нельзя. К ней даже прикасаться нельзя», — говорил Константин.

Олег родом из Ровно. Приехав в Харьков помогать своему другу заниматься бизнесом, он сначала жил у Константина на даче. Потом привез в Харьков жену Яну и дочку Сашу и временно поселился в квартире у своей мамы.

— У Олега были финансовые трудности, — говорил на допросах Константин Безрук. — Я одолжил ему 100 тысяч долларов. Он обещал вскоре вернуть, но не отдавал. Более того, начал угрожать мне смертью.

За две недели до трагедии Константин звонил в полицию и утверждал, что его собирается убить некто по имени Олег. Такой звонок действительно был. В полиции Харьковской области «ФАКТАМ» это подтвердили.

На допросе Безрук заявил, что перед преступлением не спал 14 дней. Несколько раз садился писать заявление в полицию, но потом рвал его.

«Он хочет меня убить. Я должен действовать на опережение»

Как явствует из материалов уголовного дела, утром 24 июня 2018 года Безрук сказал жене. «Он (Олег) хочет меня убить. Я должен действовать на опережение». Он взял автомат, сел в свой автомобиль Volvo и отправился к дому, где жил друг.

При задержании оперативники изъяли у Безрука автомат

«Я не хотел убивать дочку Олега. Стрелял по инерции. Хорошо, что она осталась жива», — говорил на допросе Безрук. Своей вины он не отрицал и уверенно говорил: «Я должен сидеть». Но потом, когда начался суд, его поведение резко изменилось.

Безрук вдруг начал плохо говорить: почти по слогам. Более того, нес какую-то ахинею. «Я убил сатана и сатану. Это не люди. Я воин света, который был послан ангелом, чтобы воевать с темными. Я ни в чем не раскаиваюсь. Олег сидел в моей голове и видел все моими глазами», — говорил он. На вопрос, что случилось с его речью, Безрук ответил, что во всем виноваты прокуроры. «Они действуют методами дьявола. Проводят какой-то обряд, воздействуют на меня».

Понятно, что после такого поведения подсудимого необходимо было получить заключение о вменяемости Безрука. И первая экспертиза, которую проводили в Днепре, показала, что Константину требуется психиатрическое лечение.

— Мы были не согласны с такими результатами психиатрической экспертизы, — рассказали «ФАКТАМ» в прокуратуре Харьковской области. — У подсудимого есть водительское удостоверение и право на хранение огнестрельного оружия. Эти документы выдаются только при наличии справки от психиатра. Поэтому мы решили еще раз отправить подсудимого на психиатрическую экспертизу. На этот раз в Киев. И получили очень интересный результат. Подозреваемый в двойном убийстве мужчина оказался не только абсолютно вменяемым, но он еще и тщательно проработал свою манеру поведения на суде. В интернете есть видео, как и что он говорил на начальном этапе судебного следствия и как начал вести себя потом.

— Говоря проще — подсудимый симулировал?

— Да. Он симулировал. И продолжал это делать до приговора. Интересный момент: несмотря на бессвязные разговоры о «борьбе с сатаной и темными силами», после вынесения приговора подсудимый достаточно четко сформулировал мысль о том, что будет подавать апелляцию. Без бумажки сказал: «Согласно статье такой-то от такого-то…» И так далее. Ничего не перепутал.

— А что же с якобы паранормальными способностями жертв Безрука? Они действительно владели гипнозом и занимались оккультизмом?

— У следствия, по крайней мере, нет никакой информации о занятиях потерпевших «черной магией». Наша задача была доказать вину подсудимого в убийстве двух человек и покушение на убийство малолетнего ребенка. Полагаю, что эту историю с гипнозом подсудимый мог придумать, чтобы оправдать свои действия.

На днях в Харькове суд присяжных, который назначается в том случае, когда обвиняемому грозит высшая мера наказания, признал Константина Безрука виновным в совершении тяжких преступлений. Бизнесмена-убийцу приговорили к пожизненному заключению. Однако его адвокаты уже заявили, что будут оспаривать приговор суда и попытаются еще раз доказать, что их подзащитный в момент совершения преступления не отдавал себе отчета в своих действиях.

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