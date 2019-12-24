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Политика

Постпредом Украины в ЕС назначили экс-министра иностранных дел

18:35 24 декабря 2019 154
Борис Тарасюк
Инф. «ФАКТОВ»

Новым постоянным представителем Украины при Совете Европы назначен известный украинский дипломат Борис Тарасюк. Указ президента Зеленского об этом опубликован на его сайте. Напомним, ранее он назначил Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США Владимира Ельченко.

Соответствующий указ президента датирован 24 декабря.

«Назначить Тарасюка Бориса Ивановича Постоянным представителем Украины при Совете Европы», — говорится в нем.

Борис Тарасюк дважды занимал пост министра иностранных дел Украины, является также сопрезидентом Парламентской ассамблеи «Восточного партнерства».

Ранее «ФАКТЫ» писали, кому прочат пост посла США в Украине.

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