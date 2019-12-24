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Постпредом Украины в ЕС назначили экс-министра иностранных дел
Новым постоянным представителем Украины при Совете Европы назначен известный украинский дипломат Борис Тарасюк. Указ президента Зеленского об этом опубликован на его сайте. Напомним, ранее он назначил Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США Владимира Ельченко.
Соответствующий указ президента датирован 24 декабря.
«Назначить Тарасюка Бориса Ивановича Постоянным представителем Украины при Совете Европы», — говорится в нем.
Борис Тарасюк дважды занимал пост министра иностранных дел Украины, является также сопрезидентом Парламентской ассамблеи «Восточного партнерства».
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