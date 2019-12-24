Политика

Постпредом Украины в ЕС назначили экс-министра иностранных дел

Новым постоянным представителем Украины при Совете Европы назначен известный украинский дипломат Борис Тарасюк. Указ президента Зеленского об этом опубликован на его сайте. Напомним, ранее он назначил Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США Владимира Ельченко.

Соответствующий указ президента датирован 24 декабря.

«Назначить Тарасюка Бориса Ивановича Постоянным представителем Украины при Совете Европы», — говорится в нем.

Борис Тарасюк дважды занимал пост министра иностранных дел Украины, является также сопрезидентом Парламентской ассамблеи «Восточного партнерства».

Ранее «ФАКТЫ» писали, кому прочат пост посла США в Украине.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter