Деньги

В Украине проведут перерасчет платы за отопление: как изменятся цифры в платежках

Правительство обязало провести перерасчет платы за отопление предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ). Это связано со снижением цены природного газа во время отопительного периода 2019/2020 годов, сообщает Министерство развития громад и территорий.

«Такого механизма не было, так как предприятия имеют фиксированные тарифы. Сейчас в рамках данного тарифа мы даем право на перерасчет. Мы понимаем, что сегодня для большинства предприятий цены на газ меньше, чем те, которые учтены в действующих тарифах. Например, в тарифе, который действует сегодня на услуги предприятий ТКЭ, цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его за 6200−6100 грн. В рамках тарифа, при выставлении счета потребителям, предприятие может произвести перерасчет на газовую составляющую тарифа», — заявила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак.

Первый перерасчет будет выполнен в январе 2020 года — его результат потребители увидят в платежках за декабрь 2019. Сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей.

По информации министерства, перерасчет уменьшит декабрьскую платежку потребителя в среднем на 300−400 грн. Так, за отопительный сезон 2019−2020 гг. семья, которая проживает в квартире площадью 65,3 кв м, получит снижение платы на 800−1000 грн.

Ранее сообщалось, что можно отказаться от гарантированной цены на газ, если она перестала устраивать.

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