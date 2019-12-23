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Как потребителю поменять цену на газ в 2020 году: важное предупреждение

20:23 23 декабря 2019 315
газ
Инф. «ФАКТОВ»

«Нафтогаз» принял несколько важных решений, касающихся цены на газ для потребителей в 2020 году. Продлены сроки, в которые можно отказаться от гарантированной цены, если она перестала устраивать. Соответственно, установлен новый график работы сервисных центров. Также в компании напомнили об опциях личного кабинета, доступного в том числе и в выходные дни 25 декабря и 29 декабря.

Согласно новым правилам, сроки отказа от гарантированной квартальной цены продлены на неделю: не до 24 декабря, а до 30 декабря. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря. В личных кабинетах аналогичная опция будет доступна до 30.12.2019. После 30 декабря менять условия поставки газа потребители не смогут.

Напомним, с 1 января 2020 года для потребителей, имеющих право на приобретение газа на льготных условиях, действительны две цены на газ. Можно выбирать между фиксированной квартальной — 5500 грн за тысячу кубометров плюс НДС, транспортные расходы и наценки газсбытов. Либо же можно сделать выбор в пользу цены, пересматриваемой ежемесячно. В январе она составит 5500 грн плюс наценки, но в феврале будет пересмотрена.

Напомним, ранее специалисты предупреждали, что газ для населения может резко подорожать.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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