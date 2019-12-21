"Настроен очень оптимистично": Гончарук обнадежил украинцев снижением цены на газ

Украина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, обещавший гражданам страны, что повышение цены на газ не будет даже в случае провала переговоров по транзиту голубого топлива из РФ, теперь настроен еще более оптимистично и рассчитывает, что цифры в платежках для украинцев будут меньше.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс.

Премьер подчеркнул, что Украине «необходим этот транзит, так как это позволит нам значительно снизить цену для потребителей». «Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и для украинской промышленности, и для украинского потребителя цена в платёжке была минимальной настолько, насколько это возможно», — заверил Гончарук.

Глава правительства отметил, что в настоящее время цены на газ для потребителей максимальны. Отвечая на вопрос о том, будет ли эта цифра меньше, премьер сказал: «Все зависит от того, как завершатся переговоры по транзиту газа. Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этой будут первые новости… И мы получим существенный прогресс».

«Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платёжку. И будет ещё меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта. Я думаю, что все будет хорошо, мы над этим работаем, я очень оптимистично настроен относительно перспектив подписания и этого контракта, и снижения цены», — резюмировал Гончарук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне в Берлине представители Украины и России договорились о транзите газа. В пятницу пришло сообщение о том, что стороны окончательно достигли соглашения и подписали протокол по транзиту газа. Кроме того, Россия предложила выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов.

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