Огненное затмение 26 декабря: названы знаки зодиака, которых оно коснется

Стиль жизни

26 декабря 2019-го нас ожидает последнее в этом году затмение — солнечное. О том, как отразится небесное светопреставление на жителях Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Пик затмения придется на 5 часов 14 минут по Гринвичу (7:14 по киевскому времени), — говорит Валентина, — и лучше всего его будет видно на территории восточной Африки, севере Австралии и всей Азии. Затмение смогут увидеть жители Японии, Китая, Индии, Индонезии, Сингапура, Малайзии и обеих Корей. Затмение будет кольцеобразным, то есть Луна закроет солнечный диск ровно посредине, оставив по краям световое (или огненное) кольцо — весьма живописное зрелище.

— И страшноватое. Чем оно нам грозит?

— Прежде всего на него нельзя смотреть невооруженным глазом, поскольку это может оказаться опасным как для зрения, так и для энергетики человека — ей может быть нанесен серьезный урон. В остальном же, как и любое другое затмение, оно способно внести коррективы в нашу жизнь, особенно если учесть, что произойдет это в знаке Козерога, в котором в то же время в одно целое соединятся Солнце, Луна, Юпитер и Южный узел — будет так называемый малый парад планет.

Козерог — не лучшее созвездие для солнечного затмения, поскольку он способен усилить негативные качества, свойственные людям, рожденным под этим знаком. Все мы можем стать чуть более упрямыми, жадными и скрытными, чем обычно. Нам будет свойственно искать выгоду во всем, в том числе в дружбе и даже любви, и превыше всего ставить товарно-денежные отношения. Впрочем, будет в этом и положительный момент: Козерог — знак эмоционально холодный, а это значит, что мы не склонны будем ссориться и конфликтовать друг с другом.

Стоит обратить внимание и на то, что во время затмения Солнце будет находиться в «отношениях» с планетой иллюзий Нептуном, который сделает явным то, что до сих пор было тайной. Какие-то секреты — не всегда приличные — могут стать, как говорят в подобных случаях, достоянием широкой общественности. Такая возможность должна насторожить тех, у кого есть скелеты в шкафу, но, думаю, что скрыть их уже не удастся, поскольку любое затмение — явление фатальное: что бы мы ни делали, все уже давно решено за нас и предопределено судьбой.

И еще один важный момент, на который нельзя не обратить внимания — затмение 26 декабря совпадает с новолунием, а это значит, что возможны события, которых мы предпочли бы избежать.

— На представителей каких знаков зодиака затмение повлияет сильнее всего?

— Прежде всего, конечно же, на знак Козерога, в котором оно произойдет. Под «раздачу» также попадут те, кто появился на свет под знаком Льва, Овна и Рака, и те, у кого в гороскопе в пятом знаке Козерога находится скопление планет. Но это не говорит о том, что остальные избегут последствий затмения. В жизни каждого из нас оно проиграется по-своему, но общими будут такие события, как закрытие предприятий и организаций с последующим увольнением всех сотрудников, задержки с выплатой заработной платы и недоразумения в сфере личных отношений.

Осторожность необходимо соблюдать и в плане здоровья — во времена затмений, как правило, активизируются вирусы, к тому же погода — теплая и влажная — этому способствует. Места массового скопления людей — театры, детские праздники и даже супермаркеты — лучше не посещать вообще или придерживаться мер предосторожности — пить витамины. Возможно также обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, так что желательно придерживаться рекомендаций лечащего врача и вовремя принимать прописанные им лекарства.

Стоит отказаться от поездок — как дальних, так и ближних, поскольку в дороге возможны самые неожиданные форс-мажорные ситуации. Особенно это касается транспорта, движущегося не по земле — морского или авиационного. Приходилось даже слышать, что в момент затмения Земля погрузится во мрак, из которого не выйдет шесть дней, но с астрономической точки зрения это невозможно.

Влияние затмения уже ощущают даже те, кто не верит в астрологию: настроение у многих на нуле, состояние подавленное, не дают покоя грустные мысли и преследуют дурные предчувствия, большинству из которых, к счастью, не суждено сбыться. Все вышеперечисленное — всего лишь следствие игры эмоций, которыми «командует» Нептун. И делает он это не просто так — ему нужно, чтобы мы не могли изменить свою жизнь к лучшему.

— А как можно это сделать?

— Затмение — замечательное время для того, чтобы стать самому себе волшебником. В этот момент закладывается программа на последующие 19 лет, и от того, какой она будет, зависит наше счастливое — или несчастливое — будущее. Во время затмения рекомендую провести медитацию, в которой представить себе картину того, каким вы видите себя спустя несколько лет: что изменится в вашей жизни? Возможно, вы получите новую должность. Выйдете замуж или женитесь. Родите ребенка. Начнете писать книги или станете знаменитым художником. Ситуацию, которой вы хотите достичь, желательно представить себе как можно ярче и с массой подробностей, они являются наиболее сильной «привязкой» мечты к жизни.

Напомним, 20 декабря Венера вошла в знак Водолея, в котором пробудет до 13 января 2020 года. О том, как это скажется на гороскопах всех знаков зодиака, Валентина Виттрок рассказала ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».



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