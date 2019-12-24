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Гримчак встретит Новый год под арестом
Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Гримчаку на период до 14 февраля включительно. Напомним, следственный судья принял решение о троекратном уменьшении залога для Гримчака.
Как сообщила пресс-служба суда, альтернативой продления меры пресечения является внесение залога в размере 2 млн гривен.
Одновременно стало известно, что Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца процессуальные обязанности в отношении народного депутата Ярослава Дубневича. В частности, он все еще должен носить электронный браслет слежения.
Юрий Гримчак и его помощник были задержаны 14 августа 2019 года. В прокуратуре заявили, что это произошло во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов. 13 ноября экс-чиновнику изменили инкриминируемую статью — теперь его обвиняют в вымогательстве и получение взятки за влияние на принятие решения неким государственным деятелем.
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