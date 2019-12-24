22.90 / 23.22 25.29 / 25.75
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гримчак встретит Новый год под арестом

21:46 24 декабря 2019 72
Гримчак встретит Новый год под арестом
Инф. «ФАКТОВ»

Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Гримчаку на период до 14 февраля включительно. Напомним, следственный судья принял решение о троекратном уменьшении залога для Гримчака.

Как сообщила пресс-служба суда, альтернативой продления меры пресечения является внесение залога в размере 2 млн гривен.

Одновременно стало известно, что Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца процессуальные обязанности в отношении народного депутата Ярослава Дубневича. В частности, он все еще должен носить электронный браслет слежения.

Юрий Гримчак и его помощник были задержаны 14 августа 2019 года. В прокуратуре заявили, что это произошло во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов. 13 ноября экс-чиновнику изменили инкриминируемую статью — теперь его обвиняют в вымогательстве и получение взятки за влияние на принятие решения неким государственным деятелем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп

Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

ханукальные свечи

Ханука 2019: что нельзя делать во время празднования

Выходное пособие

Выход на пенсию: стало известно о еще одном "хитром" налоге

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер