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Последнюю из жертв пожара в одесской гостинице "Токио Стар" похоронили только через четыре месяца после трагедии (видео)

22:48 24 декабря 2019 102
Последнюю из жертв пожара в одесской гостинице «Токио Стар» похоронили только через четыре месяца после трагедии
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумской области похоронили последнюю жертву пожара в одесской гостинице «Токио Стар», который произошел в августе. Девочка — Валентина Долгих — погибла вместе с матерью, однако если женщину опознали практически сразу, то с телом ребенка судмедэксперты работали в течение нескольких месяцев.

Безутешному отцу семейства Александру Долгих, которому довелось выжить при пожаре, только теперь удалось похоронить дочь, говорится в сюжете ТСН.

По его словам, семья остановилась в сгоревшей гостинице на одну ночь, в которую и произошел пожар.

Напомним, пожар в одесском отеле «Токио Стар» случился 17 августа. Источник возгорания находился на втором этаже и пока точно не назван. На момент пожара в отеле проживали около двухсот человек, девять из них погибли.

В конце ноября 2019 года суд отпустил из СИЗО совладельца отеля «Токио Стар» Вадима Черного, который был взят под стражу 20 августа — вскоре после пожара в отеле.

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