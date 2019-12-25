Происшествия

Смертельная встреча двух иномарок в Киеве: погиб молодой водитель

Вечером во вторник, 24 декабря, на Столичном шоссе в Киеве, где недавно случилось тройное ДТП с переворотом, возле остановки общественного транспорта ВИТА-2 произошло новое ЧП: лоб в лоб столкнулись Hyundai Tucson и Opel.

Поездка водителя Hyundai оказалась последней в его жизни: мужчина 28 лет скончался на месте происшествия.

Корреспонденту нашего издания удалось на месте происшествия предварительно установить, что Opel двигался в сторону Обухова, когда его полосе движения внезапно оказался внедорожник.

Судя по всему, это стало полной неожиданностью для водителя Opel.

После столкновения машины начали дымиться, но до пожара дело не дошло.

На место происшествия прибыли спасатели.

Кареты скорой доставили в больницы водителя Opel и пассажирку Hyundai.

При визуальном осмотре выяснилось, что последняя была пристегнута ремнем безопасности, а водитель Hyundai нет. Скорее всего, это и сыграло роковую роль в его судьбе.

Следствию предстоит выяснить причину ДТП, однако следует отметить, что на момент столкновения осадков не было, дорога была сухой.

Информационный ресурс приводит видео с места аварии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП с участием Hyundai: накануне под Киевом водитель потерял управление машиной и она «кувыркалась» около 200 метров, едва не влетел в ресторан.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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