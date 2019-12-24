23.02 / 23.28 25.44 / 25.85
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Двойное ДТП под Киевом: потерявший управление Hyundai "кувыркался" около 200 метров и едва не влетел в ресторан

5:59 24 декабря 2019 75
ДТП на Житомирском шоссе
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на вторник, 24 декабря, на Житомирском шоссе под Киевом произошло дорожное ЧП: водитель Hyundai потерял на скорости управление автомобилем, отчего тот несколько раз перевернулся и пролетел около 200 метров.

Машина проскочила мимо ресторана и остановилась невдалеке от ручья.

По дороге Hyundai врезался в столб, но продолжил «пахать» газон, теряя по пути фрагменты кузова, выкорчевывая и выбрасывая на дорогу зеленые насаждения.

Свидетели рассказали корреспонденту «ФАКТОВ», что находящиеся в салоне люди были выброшены из машины, так как не пользовались ремнями безопасности.

С какой скоростью ехала Hyundai Elantra, можно только догадываться. Ее водитель, молодой человек 23 лет, доставлен в больницу и находится в коме. Врачи борются за его жизнь. Травмы пассажирки уточняются.

Пытаясь помочь попавшим в аварию людям, возле места ДТП остановился водитель малолитражки Fiat.

В это время проезжавший мимо Chevrolet наехал на вылетевший из Hyundai аккумулятор, и его водитель потерял управление.

В результате были повреждены Fiat, Honda и Chevrolet, который налетел на отбойник.

При этом находящаяся в Chevrolet пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Вот такие события произошли во вторник ночью недалеко от автостанции Дачная.

Начато расследование причин этих двух ДТП.

Ранее «ФАКТЫ"писали о еще одном ДТП, которое произошло в Киеве в эту же ночь: нетрезвая леди отправила в больницу шестерых пассажиров маршрутки.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

Лариса Долина

Как у Заворотнюк: Лариса Долина напугала поклонников странным шрамом (фото)

Вера Брежнева с сестрами Викторией и Анастасией

Две девочки вместо мальчика: Вера Брежнева показала редкое семейное фото

Выходное пособие

Выход на пенсию: стало известно о еще одном "хитром" налоге

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер