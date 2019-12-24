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Двойное ДТП под Киевом: потерявший управление Hyundai "кувыркался" около 200 метров и едва не влетел в ресторан
В ночь на вторник, 24 декабря, на Житомирском шоссе под Киевом произошло дорожное ЧП: водитель Hyundai потерял на скорости управление автомобилем, отчего тот несколько раз перевернулся и пролетел около 200 метров.
Машина проскочила мимо ресторана и остановилась невдалеке от ручья.
По дороге Hyundai врезался в столб, но продолжил «пахать» газон, теряя по пути фрагменты кузова, выкорчевывая и выбрасывая на дорогу зеленые насаждения.
Свидетели рассказали корреспонденту «ФАКТОВ», что находящиеся в салоне люди были выброшены из машины, так как не пользовались ремнями безопасности.
С какой скоростью ехала Hyundai Elantra, можно только догадываться. Ее водитель, молодой человек 23 лет, доставлен в больницу и находится в коме. Врачи борются за его жизнь. Травмы пассажирки уточняются.
Пытаясь помочь попавшим в аварию людям, возле места ДТП остановился водитель малолитражки Fiat.
В это время проезжавший мимо Chevrolet наехал на вылетевший из Hyundai аккумулятор, и его водитель потерял управление.
В результате были повреждены Fiat, Honda и Chevrolet, который налетел на отбойник.
При этом находящаяся в Chevrolet пассажирка получила травмы и была госпитализирована.
Вот такие события произошли во вторник ночью недалеко от автостанции Дачная.
Начато расследование причин этих двух ДТП.
Ранее «ФАКТЫ"писали о еще одном ДТП, которое произошло в Киеве в эту же ночь: нетрезвая леди отправила в больницу шестерых пассажиров маршрутки.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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