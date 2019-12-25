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Мечта пивомана: открылся отель, где можно "нализаться" пивом (видео)

1:42 25 декабря 2019 21
Мечта пивомана
Инф. «ФАКТОВ»

Похоже, британцы решили привлечь к себе побольше любителей пенного напитка — даже тех, кто любить ставить себе на голову кружки с пивом — поэтому открыли в Лондоне оригинальный иглу-отель.

Его особенность — возведенные из замороженного пива (в Британии его называют «элем») стены.

Гостям предлагают попробовать пенный напиток «по-обычному» из бутылки или слизывая замороженное пиво со стен, пишет The Sun.

«Наш отель — это идеальное место, чтобы отдохнуть с другом или любимым человеком и насладиться дегустацией пива… И мы, безусловно, можем гарантировать, что это самое холодное пиво, которое вы найдёте в столице», — рассказал управляющий директор пивоварни Greene King Мэтт Старбак.

Именно Greene King запустила этот оригинальный паб в честь нового сорта светлого эля.

На создание отеля высотой 1,5 метра ушло более 1000 литров эля.

Слишком рьяным любителям пива — особенно тем, кто любит его в неимоверных количествах — гостеприимные хозяева предлагают остаться в отеле на ночь. Для максимального комфорта им будут предложены спальные мешки, грелки для рук, шарфы и перчатки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые доказали, что вино можно запивать пивом и наоборот.

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