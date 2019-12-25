- 01:56 Опасная игра: во время матча футболистов атаковали пчелы с острыми жалами
- 01:42 Мечта пивомана: открылся отель, где можно "нализаться" пивом
- 00:59 Смертельная встреча двух иномарок в Киеве: погиб молодой водитель
- 00:41 Горячие танцы под елочкой: в Одессе полуголая "снегурочка" станцевала тверк перед мэрией
- 24.12 23:56 "Как в Чикаго": в Киеве снова стреляли, ранен мужчина
- 24.12 23:20 Что будет с субсидиями: Гончарук сделал важное заявление
- 24.12 23:13 Боевики «ДНР» усложнили пропуск через линию разграничения: перестали признавать украинские справки
- 24.12 22:48 Последнюю из жертв пожара в одесской гостинице "Токио Стар" похоронили только через четыре месяца после трагедии
- 24.12 22:12 Гончарук экстренно созвал Кабмин на закрытое заседание: что случилось
- 24.12 22:00 «Крейга вывели из здания суда, и он… пропал»: стали известны подробности скандального освобождения из-под стражи экс-участника АТО
- 24.12 21:46 Гримчак встретит Новый год под арестом
- 24.12 21:17 Готовьтесь раскошелиться: с 1 января "Укртелеком" значительно повысит стоимость всех услуг
Мечта пивомана: открылся отель, где можно "нализаться" пивом (видео)
Похоже, британцы решили привлечь к себе побольше любителей пенного напитка — даже тех, кто любить ставить себе на голову кружки с пивом — поэтому открыли в Лондоне оригинальный иглу-отель.
Его особенность — возведенные из замороженного пива (в Британии его называют «элем») стены.
Гостям предлагают попробовать пенный напиток «по-обычному» из бутылки или слизывая замороженное пиво со стен, пишет The Sun.
«Наш отель — это идеальное место, чтобы отдохнуть с другом или любимым человеком и насладиться дегустацией пива… И мы, безусловно, можем гарантировать, что это самое холодное пиво, которое вы найдёте в столице», — рассказал управляющий директор пивоварни Greene King Мэтт Старбак.
Именно Greene King запустила этот оригинальный паб в честь нового сорта светлого эля.
На создание отеля высотой 1,5 метра ушло более 1000 литров эля.
Слишком рьяным любителям пива — особенно тем, кто любит его в неимоверных количествах — гостеприимные хозяева предлагают остаться в отеле на ночь. Для максимального комфорта им будут предложены спальные мешки, грелки для рук, шарфы и перчатки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые доказали, что вино можно запивать пивом и наоборот.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..