Девушка без комплексов: подвыпившая Семенович водрузила на голову пивную кружку

Украина

Запустившая когда-то в Путина своей туфлей российская исполнительница Анна Семенович в очередной раз доказала фанатам, что не страдает от избытка комплексов.

Так, некогда популярная фигуристка и певица опубликовала в своем Instagram довольно забавное видео с гигантской пивной кружкой, которую в конце ролика артистка даже умудрилась поставить себе на голову, подмечает «Экспресс-газета».

Увидев фото, комментаторы предположили, что Анна, очевидно, пребывала в отличном расположении духа, так как кружка оказалась уже наполовину опустошенной.

В свое «оправдание» исполнительница стала рассказывать подписчикам о хозяине необычной тары, которым якобы оказался какой-то таинственный человек, сидящий за соседним столиком.

Затем она начала «качаться» бокалом с пивом.

А в конце ролика красотка перестала стесняться и отхлебнула щедрую порцию пива из своего внушительного бокала.

«Всем хорошего настроения», — подписала шутливый ролик артистка.

Поклонникам чувство юмора Анны показалось забавным, поэтому красотку стали хвалить буквально наперебой. «Обалдеть, два в одном и спорт и настроение», «Мне так нравится Ваша естественность», — написали фолловеры Семенович.

Традиционно не обошлось и без довольно неприятных комментариев: «Анька, классно выглядишь! Наконец-то окончательно превратилась в дебелую доярку с пропито-прокуренным голосом. Красава, так держать! Тебя еще из приличных заведений не выгоняют? Ты главное не буянь там, а то я прям уже вижу как ты под 200 грамм в караоке орёшь».

Как сообщали «ФАКТЫ», недавно Анна Семенович призналась, что страдает из-за генетической патологии под названием гигантомастия (аномальный рост груди).

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