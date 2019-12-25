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Украина

Теперь работодатель никого не удержит: украинцам объяснили преимущества "электронной трудовой"

4:06 25 декабря 2019 49
Трудовая книжка
Инф. «ФАКТОВ»

Полюбившаяся многим украинцам «бумажная» трудовая книжка, с помощью которой так легко можно доказать наличие страхового стажа, скоро отойдет в прошлое.

Ее сменит такой же документ, но уже в электронном виде, рассказала в эфире hromadske заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

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«Электронные трудовые книжки — это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указан, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона», — пояснила она.

По ее словам, новым Трудовым кодексом предусмотрено, что электронная трудовая книжка защитит работников от манипуляций не совсем честных работодателей, которые иногда любят не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы.

«Так что такая проблема будет сниматься (благодаря электронной трудовой книжке — ред.). И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр», — резюмировала Свириденко.

Напомним, министр развития экономики Тимофей Милованов 23 декабря заявил, что новый Трудовой кодекс опубликуют в ближайшее время. Он отметил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое — от 15 дней до 30.

Как известно, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться.

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