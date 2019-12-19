Украина

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам нужно будет иметь 35 лет стажа

На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможное повышение пенсионных выплат людям старше 80 лет в 2020 году. По его словам, пенсионеров поделили на возрастные категории. Сначала на 400—1000 гривен планируется увеличить выплаты украинцам, которые старше 80 лет. В 2020 году на эти цели планируется выделить 13 миллиардов гривен. Президент подчеркнул, что в дальнейшем повышать выплаты планируется также пенсионерам, достигшим 75 лет, а затем людям старше 70 лет.

«Мы придумали очень интересную стратегию с повышением пенсий для людей по возрасту. Сначала мы готовы сильно повысить пенсии наиболее пожилым. Но всем сразу повысить не можем, потому что у нас 12 миллионов пенсионеров», — отметил Владимир Зеленский.

Тем временем Министерство социальной политики Украины опубликовало подробные требования к будущим получателям пенсий. Согласно новым требованиям, для выхода на пенсию с 2020 года украинцам нужно будет иметь от 27 лет стажа, если они хотят выйти на заслуженный отдых с 60 лет. Остальным придется работать дольше.

Следовательно, по расчетам министерства, к 2028 году в Украине только около половины (45 процентов) 60-летних людей смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет. Также в Минсоцполитики заявили, что в 2028 году только 55 процентов пожилых людей выполнят требования по стажу. Это значит, что количество украинцев пенсионного возраста, ныне получающих пенсии, будет расти с каждым годом.

В министерстве уточнили новые требования по соотношению трудового стажа к возрасту претендентов на пенсию. Стоит отметить, что с каждым годом требование к обязательной продолжительности трудового стажа будет только увеличиваться.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет в 2020 году — от 27 лет стажа;

в 2021 году — от 28 лет стажа;

в 2022 году — от 29 лет стажа;

в 2023 году — от 30 лет стажа;

в 2024 году — от 31 года стажа;

в 2025 году — от 32 лет стажа;

в 2026 году — от 33 лет стажа;

в 2027 году — от 34 лет стажа;

в 2028 году — от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года в 2020 году — от 17 до 27 лет стажа;

в 2021 году — от 18 до 28 лет стажа;

в 2022 году — от 19 до 29 лет стажа;

в 2023 году — от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году — от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году — от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году — от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году — от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году — от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет в 2020 году — до 17 лет стажа;

в 2021 году — до 18 лет стажа;

в 2022 году — до 19 лет стажа;

в 2023 году — до 20 лет стажа;

в 2024 году — до 21 года стажа;

в 2025 году — до 22 лет стажа;

в 2026 году — до 23 лет стажа;

в 2027 году — до 24 лет стажа;

в 2028 году — до 25 лет стажа.

Недостающий страховой стаж можно купить

Для тех украинцев, которым недостает страхового стажа, доступна процедура его покупки. Так, граждане могут заключать договор о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования с органами Государственной налоговой службы. На основе этого документа определяется период, за который человек желает уплатить страховые взносы, и период, в течение которого они будут уплачены.

Есть два вида договора о добровольном участии. Первый — уплата за период до 1 января 2004 года, когда о человеке нет данных в реестре застрахованных лиц, второй — за период с 1 января 2004 года. Дело в том, что если до 1 января 2004 года трудовой стаж подтверждали записи в трудовой книжке, то после значение имеют лишь сведения из реестра застрахованных лиц. С 1 января 2004 года страховой стаж — это период, за который начислены и уплачены страховые взносы. И если страхового стажа за эти годы не хватает, его можно докупить.

Плата за покупку одного месяца такого страхового стажа — 22 процента (ставка единого социального взноса) от минимальной заработной платы, которая составляет сейчас 4173 гривни. То есть за месяц — 918,06 гривни. Но надо учитывать, что если речь идет об уплате за прошлый период, до 1 января 2004 года, то по закону сумма удваивается. Значит, человеку придется заплатить за каждый недостающий месяц по 1836,12 гривни.

Кстати, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту отклонить законопроект, которым предусматривалась возможность женщинам выходить на пенсию в 55 лет.

«Мы пошли на внедрение стандартов, обеспечивающих гендерное равенство, — пояснила такое решение заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко. — Ведь выходя на пенсию в 55 лет, женщины имели меньший стаж, что, соответственно, сказывалось на размере пенсий. Для женщин пенсионный возраст начал меняться с 1 октября 2011 года, за год повышается на полгода. В 2021 году он составит 60 лет, как у мужчин».

Напомним, что в Украине сейчас норма пенсионного возраста для мужчин равна 65 годам, а для женщин — 60 лет. То есть минимальный страховой стаж для мужчин, который позволяет им выйти на пенсию, равен 35 годам, а для женщин — 30-ти.

При этом Ирина Ковпашко отметила, что есть две категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Первая — те, кто работал во вредных и тяжелых условиях: шахтеры, работники химической промышленности и так далее. Вторая категория — женщины, которые родили пять и больше детей и воспитали их до возраста шести лет; женщины, которые родили и воспитали детей с инвалидностью; военнослужащие — участники боевых действий. Минимальный пенсионный возраст для этих категорий — 50 лет.

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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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