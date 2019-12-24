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Если утеряна трудовая: в ПФУ объяснили, как подтвердить наличие стажа до 2004 года
В связи с тем, что в пенсионной системе нашей страны ожидаются значительные изменения, часть достигших предпенсионного возраста граждан должны будут в обозримом будущем доказывать наличие у них необходимого страхового стажа.
При этом, как известно, страховой стаж — один из видов стажа. Речь идет о некоем отрезке времени, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно платились взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в сумме не меньше минимального страхового взноса.
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Понятие «страхового стажа» введено Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9.07.2003 года № 1058-IV (далее — закон № 1058), который вступил в силу с 1 января 2004 года.
Для этого, чтобы подтвердить наличие стажа до 2004 года, достаточно будет предоставить трудовую книжку.
Но как быть, если она утеряна?
В этом случае, рекомендуют в Пенсионном фонде, подтверждающим стаж документом, может быть выписка из приказа, сведения о заработной плате. В обязанности предприятия входит хранение этих документов.
Если предприятие ликвидировано — все документы должны быть переданы в архив и храниться там в течение 75 лет.
«Чтобы подтвердить стаж, полученный до 2004 года — вам нужно обратиться в архив и сделать запрос на получение необходимых документов», — говорится в сообщении фонда.
Также в ПФУ напоминают, что право на досрочный выход на пенсию имеют право две категории населения: Первая — те, кто работал во вредных и тяжелых условиях — шахтеры, работники химической промышленности. Вторая категория — женщины, которые родили 5 и больше детей и воспитали их до возраста 6 лет, женщины, которые родили и воспитали детей с инвалидностью, военнослужащие-участники боевых действий. Минимальный пенсионный возраст для этих категорий — 50 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону «О государственном бюджете на 2019 год». При этом пенсионная выплата увеличилась на 41,25 гривну.
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