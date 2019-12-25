Мир

В России при посадке опрокинулся вертолет с пассажирами: детали ЧП

В Красноярском крае России при вынужденной посадке перевернулся вертолет Ми-8, на борту которого находился 21 пассажир и трое членов экипажа. Ранее в Краснодарском крае РФ разбился боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник».

По данным местного МЧС, при взлете Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит. У воздушного судна, которое легло на бок, повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Сначала речь шла о троих пострадавших в ЧП, но позже появилась информация, что количество людей, которым понадобилась помощь медиков, удвоилось. Российские ресурсы сообщают, что двоим потребовалась операция, еще четыре человека находятся на обследовании. Все поступили в больницу с переломами. Не исключено, что количество пострадавших может увеличиться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Краснодарском крае разбился легкий гражданский вертолет Robinson 66, который упал под Новороссийском возле поселка Абрау-Дюрсо. На месте ЧП было найдено тело погибшего пилота.

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