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Зеленский может уйти с поста президента раньше срока: озвучен прогноз
Если общество в Украине, что называется, «пойдет в разнос», президент Владимир Зеленский рискует уйти с поста, не добыв до конца свою каденцию.
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный политолог Олег Саакян. «Общественный протест никуда не делся, и запрос на отмщение может возобновиться. В таком случае межвременье бессовестного гуманизма рискует просто превратиться во времена тотальной бессовестности, когда гуманизм уже не будет сдерживающим фактором. И тогда Зеленский рискует уйти, не добыв до конца свою каденцию, абсолютно бесславно — потому, что ничто ему не будет подчиняться», — считает политолог.
Олег Саакян сравнил эту ситуацию с положением водителя, который крутит руль автомобиля, нажимает педали, но машина его не слушается. «Институциональная база государства настолько сгнила, что устают не только мосты, но и институции. Последние годы они держатся на двух вещах. На внутренней лояльности, когда нажатие педалей является лишь символическим моментом, который видят снизу и реагируют так, будто бы педаль нажали (потому, что есть коррупционные, лояльностные и другие взаимоотношения, обеспечивающие экзоскелет этой системы, который не дает ей рухнуть). И на всеобщей имитации существования этих институций», — считает он и добавляет, что обществу до сих пор «выгодно имитировать, что государство выполняет свои функции». В частности, для того, чтобы не дать российскому пропагандистскому тезису о несостоявшемся государстве права на существование.
«Поэтому, если Зеленский не начнет выстраивать свою повестку и альтернативную систему, он рискует растерять лояльность, которая будет снижаться, и рискует получить общество, которое не готово будет далее имитировать», — добавил Олег Саакян.
Полный текст интервью политолога «Встреча с Путиным стала важным уроком для Зеленского, дрейф в строну России уже невозможен» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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