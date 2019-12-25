Политика

Поблагодарили Зеленского: экс-губернаторы Львовщины и Закарпатья отреагировали на увольнение

Главы Ивано-Франковской и Львовской областных администраций Игорь Бондаренко и Маркиан Мальский были удивлены решением президента Зеленского отправить их в отставку, однако согласились с его решением.

Так, Бондаренко в комментарии изданию «Новое время» выразил уверенность в том, что справился во всеми задачами, и регион под его руководством в течение пяти месяцев демонстрировал позитивные показатели.

Более того, он считает, что его команде удавалось бороться даже с контрабандой.

Тем не менее он отказался комментировать решение президента, составшись на свой статус «человека команды».

Бывший руководитель Львовщины Маркиан Мальский в свою очередь сообщил в Facebook, что возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.

В числе своих главных вызовов своей работы он назвал гибель людей в Дрогобыче, частые отключения электроснабжения на шахтах, задолженность по зарплате перед шахтерами, срыв отопительного процесса в Новом Раздоле и Новояворовске.

Напомним, о решении уволить губернаторов Зеленский сообщил на Совете развития регионов во вторник, 24 декабря.

Оба были назначены на должность в начале июля.





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