Происшествия

Месть за отца: в полиции рассказали о причинах вечерней стрельбы на Павла Тычины в Киеве (фото)

Стрельба на улице Павла Тычины в Днепровском районе Киева вечером 24 декабря произошла из мести за обвинения в краже. Об этом сообщили в Полиции Киева.

Как сообщили правоохранители, после задержания подозреваемый в убийстве молодчик заявил, что отомстил за своего отца, которого жертва якобы несправедливо обвинила в краже… мангала.

Результатом разборки стало огнестрельное ранение потерпевшего в грудь.

На месте происшествия

Поиски стрелка продолжались несколько часов, после чего его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Задержание подозреваемого

«По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и частью 1 статьи 115 („Покушение на убийство“) Уголовного кодекса… Задержанному угрожает до 15 лет лишения свободы», — заявил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьменко.

Напомним, в начале декабря в Киеве произошло резонансное убийство ребенка. Трехлетний ребенок стал случайной жертвой киллера, стрелявшего в его отца, Вячеслава Соболева.

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