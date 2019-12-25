22.93 / 23.22 25.31 / 25.75
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Месть за отца: в полиции рассказали о причинах вечерней стрельбы на Павла Тычины в Киеве (фото)

12:21 25 декабря 2019 609
Месть за отца: в полиции рассказали о причинах вечерней стрельбы на Павла Тычины в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Стрельба на улице Павла Тычины в Днепровском районе Киева вечером 24 декабря произошла из мести за обвинения в краже. Об этом сообщили в Полиции Киева.

Как сообщили правоохранители, после задержания подозреваемый в убийстве молодчик заявил, что отомстил за своего отца, которого жертва якобы несправедливо обвинила в краже… мангала.

Результатом разборки стало огнестрельное ранение потерпевшего в грудь.

На месте происшествия

Поиски стрелка продолжались несколько часов, после чего его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Задержание подозреваемого

«По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 15 и частью 1 статьи 115 („Покушение на убийство“) Уголовного кодекса… Задержанному угрожает до 15 лет лишения свободы», — заявил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьменко.

Напомним, в начале декабря в Киеве произошло резонансное убийство ребенка. Трехлетний ребенок стал случайной жертвой киллера, стрелявшего в его отца, Вячеслава Соболева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крейг Ленг

Американца – участника АТО, выдачи которого требуют США, освободили из-под стражи

Кейт Миддлтон с фотоаппаратом

Кейт Миддлтон опубликовала новое милое фото принца Уильяма с детьми

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Гороскоп

Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер