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"Как в Чикаго": в Киеве снова стреляли, ранен мужчина
Вечером в понедельник, 24 декабря, в столице снова было неспокойно: на Левом берегу, на улице Тычины были слышны выстрелы.
Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Дощатов.
«Только что возле дома у меня мужика подстрелили. По словам очевидцев, вроде он жив, но ранен. 3 выстрела», — указывает он.
Правоохранители пока что не прокомментировали сообщение.
В то же время читатели страницы бурно отреагировали на новость.
«Чикаго. Каждый день стрельба», «Дамс… не скучно, однако», «Да уж, что творится, слишком много оружия по загашникам», — пишут друзья журналиста.
Реакция пользователей вполне ожидаема, если вспомнить, что накануне в столичном Гидропарке неизвестный выстрелил в водителя автомобиля Toyota, после чего полиция ввела специальную операцию «Сирена». Инцидент произошел возле кафе «Очеретяный кот», о нападавшем известно лишь то, что ему на вид 30−40 лет, и что он высокого роста. Лицо стрелка закрывала бандана.
Ранее «ФАКТЫ» писали о неспокойной обстановке и в других городах страны. Так, в Днепре 15-летняя девушка получила огнестрельное ранение головы, после чего ее экстренно госпитализировали. 19-летний стрелок после случившегося стрелял себе в грудь, однако выжил. Кроме того, в Харькове подросток выстрелил женщине в лицо из пневматического оружия, а затем он стрелял в ее 20-летнего сына.
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