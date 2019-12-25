Названы самые высокооплачиваемые музыканты 10-летия (фото)

Шоу-бизнес

Нынешний декабрь особенный. Подводят итоги не только уходящего года, но и целого десятилетия. Американский журнал Forbes подсчитал доходы музыкантов и составил рейтинг 10 самых высокооплачиваемых из них в период с 2010 по 2019 год включительно.

Возглавил список неожиданно американский рэпер и продюсер Андре Янг, известный под псевдонимом Dr. Dre. За 10 лет он заработал 950 миллионов долларов. При этом за последние пять лет не выпустил ни одного нового альбома, а в турне не был с начала XXI века! Десятки миллионов 54-летний Янг заработал благодаря компании Beat Electronics, производящей наушники. Ему принадлежало 20 процентов акций. В 2014 году компанию приобрела корпорация Apple, заплатив по сделке более 3 миллиардов долларов. Dr. Dre получил не менее 620 миллионов долларов. Остальные 330 миллионов долларов ему принесли десятки альбомов, выпущенных другими музыкантами. Янг выступил их продюсером. Он работал со многими звездами — Эминемом, Кендриком Ламаром, Снупом Доггом, 50 Cent.

Тейлор Свифт

Второе место в списке досталось Тейлор Свифт. 30-летняя певица за 10 лет заработала 825 миллионов долларов. Напомним, мисс Свифт возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по итогам 2019 года. Ее годовой доход составит 185 миллионов долларов. Свой первый альбом Тейлор выпустила в 2006 году. Он называется Taylor Swift. Седьмой альбом — Lover — вышел в 2019 году.

Бейонс и Джей-Зи

Третью строчку занимает Бейонс. 38-летняя королева ритм-энд-блюза заработала за 10 лет 685 миллионов долларов. В 2000 году бывшая участница популярного трио Destiny’s Child начала сольную карьеру, которая оказалась невероятно успешной. Интересно, что Бейонс записала столько же студийных альбомов, сколько и Тейлор Свифт — семь.

Группа U2

На четвертом месте расположилась единственная группа в рейтинге — ирландская рок-команда U2 во главе со своим бессменным лидером Боно. Музыканты заработали за 10 лет 675 миллионов долларов. Им принадлежит впечатляющий рекорд — в 2011 году мировое турне 360 Tour собрало 800 миллионов долларов, став самым кассовым в истории.

Дидди в окружении сестер Кардашьян-Дженнер во время празднования своего 50-летия

Замыкает первую пятерку американский рэпер, продюсер и дизайнер одежды Дидди. Настоящее имя музыканта — Шон Комбс. В ноябре ему исполнилось 50 лет. Дидди заработал 605 миллионов долларов за уходящее десятилетие. При этом львиную долю ему принесли продажи популярной водки Ciroc, которую мистер Комбс выпускает в сотрудничестве с компанией Diageo.

Сэр Элтон Джон

Сэр Элтон Джон занял шестое место в рейтинге, заработав за 10 лет 565 миллионов долларов. Все эти деньги принесла ему именно музыка — продажи дисков, успешные турне и выступления на регулярной основе в одном из казино Лас-Вегаса. Хороший доход получил 72-летний британский музыкант и от фильма «Рокетмен», рассказывающем о его личной жизни и творчестве.

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На седьмом месте расположился Джей-Зи, первый рэпер-миллиардер в истории. 4 декабря Шон Картер (настоящее имя музыканта) отпраздновал свое 50-летие. Последние 10 лет принесли ему доход в размере 560 миллионов долларов. Напомним, Джей-Зи женат на Бейонс. У них трое детей. Если бы Forbesсоставлял рейтинг музыкантов по семейному принципу, то эта супружеская пара явно заняла бы первое место. Простое арифметическое действие дает нам следующий результат — за 10 лет Джей-Зи и Бейонс заработали вдвоем 1 миллиард 245 миллионов долларов!

Сэр Пол Маккартни

Восьмую строчку в рейтинге занимает сэр Пол Маккартни. Легендарный британский рок-музыкант за 10 лет заработал 535 миллионов долларов.

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И на этом 77-летний Маккартни останавливаться не собирается.

Кэти Перри

Всего на 5 миллионов долларов меньше, чем сэр Пол, заработала за 10 лет американка Кэти Перри. Доход в размере 530 миллионов долларов позволил 35-летней певице занять девятое место в списке Forbes.

Леди Гага

А замыкает десятку самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия Леди Гага с доходом в размере 500 миллионов долларов. Это впечатляющий результат, учитывая тот факт, что свою карьеру Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы) начала в 2005 году. Она записала шесть студийных альбомов.

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Forbes подчеркивает, что в список вошли только ныне здравствующие музыканты. Если бы учитывались доходы исполнителей, которых уже отошли в мир иной, то первое место безоговорочно досталось бы Майклу Джексону. За 10 лет король поп-музыки, скончавшийся в июне 2009 года в возрасте 50 лет, «заработал» 2 миллиарда 370 миллионов долларов!

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