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Украина

"Есть то, что объединяет всех христиан": Епифаний поздравил с Рождеством

14:44 25 декабря 2019 24
«Есть то, что объединяет всех христиан»: Епифаний поздравил с Рождеством
Инф. «ФАКТОВ»

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым. При этом он назвал всех верующих мира членами Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой. Соответствующую запись митрополит оставил в Facebook.

«Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь», — написал Епифаний.

Рождество он назвал великим проявлением милости Божией к грешному человечеству и отметил, что радость Рождения Сына Божьего «приходит для новых и новых поколений, представляя себя в сердце каждого из нас, даря нам веру, любовь и надежду».

В день праздника предстоятель ПЦУ желает украинцам, чтобы свет Рождественской звезды преодолел все преграды и недоразумения между людьми, «украсил души добродетелями христианского благочестия» и объединил всех общей благодарственной молитвой.

Напомним, президент Зеленский в канун Рождества пожелал всем украинцам мира, а Папа Римский Франциск объяснил, что Бог любит даже «самых худших из людей».

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