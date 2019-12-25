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"Есть то, что объединяет всех христиан": Епифаний поздравил с Рождеством
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым. При этом он назвал всех верующих мира членами Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой. Соответствующую запись митрополит оставил в Facebook.
«Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь», — написал Епифаний.
Рождество он назвал великим проявлением милости Божией к грешному человечеству и отметил, что радость Рождения Сына Божьего «приходит для новых и новых поколений, представляя себя в сердце каждого из нас, даря нам веру, любовь и надежду».
В день праздника предстоятель ПЦУ желает украинцам, чтобы свет Рождественской звезды преодолел все преграды и недоразумения между людьми, «украсил души добродетелями христианского благочестия» и объединил всех общей благодарственной молитвой.
Напомним, президент Зеленский в канун Рождества пожелал всем украинцам мира, а Папа Римский Франциск объяснил, что Бог любит даже «самых худших из людей».
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