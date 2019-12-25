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Школьник напал на учительницу с молотком и ножом: детали жуткого происшествия в России

14:49 25 декабря 2019 388
Кровь на снегу
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Екатеринбурге 15-летний подросток напал на учительницу русского языка с молотком и ножом. Ранее в Беларуси школьник устроил резню в школе — погибли педагог и один из раненых подростков.

Как сообщает Telegram-канал «Лампа», школьник подкараулил женщину, когда та шла на работу. По словам одноклассников нападавшего, педагог грозилась не допустить его к экзаменам и поставить низкие оценки в четверти, если тот не начнет делать домашние задания.

У пострадавшей — серьезная травма головы, ее увезли в больницу и оказали помощь, но от госпитализации педагог отказалась. Сообщается, что женщину спас ее коллега — учитель физкультуры.

Один из учеников рассказал, что школьник напал на учительницу Марину Николаевну за гаражами, ударив ее молотком: «Он ударил молотком и хотел добить ножом, но сзади был учитель физкультуры. Он скрутил его, после вызвал „скорую“ и отвел парня в зал дожидаться полиции». Теперь делом 15-летнего подростка займется Следком.

В то же время канал Life Shot, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что подросток подкараулил своего классного руководителя у школы и раз пять ударил молотком по голове. Также сообщается, что преподаватель смогла выбить оружие из рук школьника и повалила его на землю. Нападавшего доставили в областную психиатрическую больницу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве ученик 8 класса ударил ножницами учительницу из-за плохой оценки. А на Волыни средь бела дня старшеклассники зверски избили и ограбили своего учителя .

Фото Telegram-канала «Лампа».

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