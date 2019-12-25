Происшествия

Пожар в колледже: в Одессе похоронили 16-летнего Кирилла Трофимчука, история которого потрясла сеть

В Одессе простились с 16-летним студентом колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кириллом Трофимчуком, погибшим при пожаре 4 декабря. Журналисты издания Думская опубликовали фото с траурной церемонии в Свято-Преображенском кафедральном соборе.

Как видно на снимках, тело студента находилось в закрытом гробу.

Отец мальчика Игорь Трофимчук выразил опасение в том, что трагедия может повторить в другом учреждении.

Он также пожаловался, что похороны сына обошлись в 130 тысяч гривен, из которых 120 тысяч выделила мэрия, а 10 тысяч пришлось заплатить семье.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о трагедии семьи Трохимчук — родители погибшего парня находились на месте ЧП в течение двух суток.

По словам матери, вскоре после возгорания Кирилл сумел к ней дозвониться, сказал, что в колледже пожар, что он задыхается от дыма и попрощался. Затем еще раз позвонил, сказал маме, что очень любит ее. После этого связь оборвалась.

Всего жертвами пожара в Одессе стали 16 человек.

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