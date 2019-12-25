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Свитолина рискует пропустить Олимпиаду-2020 из-за конфликта с федерацией: что известно
Лучшая теннисистка Украины 25-летняя одесситка Элина Свитолина, завершившая 2019-й год на шестой строчке в мировом женском рейтинге, может не сыграть на Олимпийских играх в Токио-2020.
Причина — конфликт спортсменки с Федерацией тенниса страны, который тянется с отказа Свитолиной выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации, которые проходили в Польше в феврале нынешнего года. Одесситка объяснила свое решение травмой (хотя аккурат между матчами сборной выступала на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до четвертьфинала, и турнире в Дохе), а представители ФТУ обвинили агента теннисистки в завышенных финансовых требованиях.
В феврале 2020-го нашу сборную ожидают отборочные матчи на Кубок Федерации, и руководство федерации разъяснило свою позицию по вопросу со Свитолиной. «В заявку на Олимпиаду войдут теннисистки, которые дадут „добро“ на выступления в сборной. Капитан команды Михаил Филима ведет прямые переговоры с Элиной насчет ее участия в матче в Таллинне. У ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на Играх. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Олимпиаде. Единственное, что без согласия ФТУ никакой wild card (особое приглашение какому-либо не прошедшему общую квалификацию на соревнование спортсмену или команде, обычно выдается организаторами или федерацией на основании других выступлений, зрительских симпатий или других показателей. — Авт.) для Токио-2020, конечно же, не будет», — отметил исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин.
Отметим, что Элина неоднократно заявляла о готовности выступать за сборную, поэтому стоит надеяться, что ничего не помешает первой ракетке Украины сыграть и на Кубке Федерации, и на Олимпиаде в Токио.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина пообещала в 2020 году стать первой ракеткой мира и «засветила» кольцо на безымянном пальце, намекнув на скорую свадьбу.
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