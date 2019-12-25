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Украина

Глава УГКЦ сделал заявление об объединении с ПЦУ

19:39 25 декабря 2019 136
Храм
Инф. «ФАКТОВ»

Объединения Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины пока не предвидится. Ранее в ПЦУ высказались против поспешного перехода на на празднование Рождества 25 декабря. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) дал интервью Радио Свобода, в котором рассказал о взаимоотношениях с ПЦУ.

«Процесса объединения нет. Он не идет. Сегодня, когда речь идет о ПЦУ, говорится о ее вхождении в общение с другими поместными православными церквами. И это ее приоритет. Между нами есть пока обмен декларациями о готовности обрабатывать дорожную карту», — заявил Святослав.

При этом глава Православной церкви Украины Епифаний говорил о возможности объединения с Украинской греко-католической церковью.

Ранее сообщалось, что в ПЦУ призвали украинцев отказаться от покупки к праздникам живых елей.

Фото: zeft.in.ua

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