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Глава УГКЦ сделал заявление об объединении с ПЦУ
Объединения Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины пока не предвидится. Ранее в ПЦУ высказались против поспешного перехода на на празднование Рождества 25 декабря. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) дал интервью Радио Свобода, в котором рассказал о взаимоотношениях с ПЦУ.
«Процесса объединения нет. Он не идет. Сегодня, когда речь идет о ПЦУ, говорится о ее вхождении в общение с другими поместными православными церквами. И это ее приоритет. Между нами есть пока обмен декларациями о готовности обрабатывать дорожную карту», — заявил Святослав.
При этом глава Православной церкви Украины Епифаний говорил о возможности объединения с Украинской греко-католической церковью.
Ранее сообщалось, что в ПЦУ призвали украинцев отказаться от покупки к праздникам живых елей.
Фото: zeft.in.ua
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