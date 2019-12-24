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Общество и люди

"Божьи творения": ПЦУ призвала украинцев отказаться от "живых" елок на Новый год

16:41 24 декабря 2019 33
Искусственная елка
Инф. «ФАКТОВ»

В Православной церкви Украины, где ранее предостерегли от поспешной реформы церковного календаря и массового перехода на празднование Рождества 25 декабря, призвали украинцев не покупать к праздникам живые ели, тем самым способствуя уничтожению природы.

«Ель, как и любое другое дерево, растение или животное, является тем Божьим творением, которое вместе с человеком радуется Рождеству — приходу в мир Самого Творца. И правильно, чтобы этому событию Боговоплощения Его творения радовались живыми», — говорится в сообщении ПЦУ, размещенном в соцсетях.

В качестве альтернативы срубленному дереву украинцам предлагают наряжать живые, растущие рядом с домом, или же купленные в горшке, которые позже можно будет высадить на улице. Другим вариантом называется композиция из хвойных веток, которые можно связать в форму елки: обламывания лапника не вредит лесу, а его дальнейшая переработка является неплохим экологическим решением.

«Искусственная ель — тоже альтернатива срубленной, ведь, покупая ее, вы не уничтожаете живые деревья, к тому же, она может служить вам новогодним украшением лет 10−20. Но нужно помнить о правильной ее утилизацию, которая бы ни вредила окружающей среде», — добавляют в ПЦУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря возможен только тогда, когда это положительно воспримет украинский народ.

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