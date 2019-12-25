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Украина

Суд решил не жалеть скандального застройщика Микитася

23:12 25 декабря 2019 58
Максим Микитась
Инф. «ФАКТОВ»

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил срок действия судебных обязанностей, возложенных на экс-президента «Укрбуда» Максима Микитася. Он подозревается в сделке с недвижимостью Нацгвардии — «деле Аллерова».

Пресс-служба ВАКС сообщает в Facebook, что удовлетворено ходатайство прокурора — срок действующих обязанностей продлен до 14 февраля.

В это время подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору, следователю и в суд по каждому требованию. Ему также не допускается отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирован или проживает. Необходимо сдать на хранение в соответствующие органы загранпаспорт, носить электронное средство контроля (браслет). Наложены и другие ограничения.

Ранее сообщалось, что бывшему народному депутату, экс-главе «Укрбуда» Микитасю многократно увеличили сумму залога.

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