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Почти как Санта: мужчина ограбил банк, а затем разбросал купюры на улице с криками "Счастливого рождества" (видео)

В городе Колорадо-Спрингс в США полиция задержала 65-летнего местного жителя Дэвида Оливера, который ограбил банк, а затем вышел на улицу и, выкрикивая «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»), разбросал купюры.

Об этом со ссылкой на The Denver Post передает ТСН.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник, 23 декабря. Дэвид пришёл в отделение банка на улице Техон и, угрожая сотрудникам пистолетом, забрал некоторое количество купюр.

После этого он вышел на улицу, подбросил деньги в воздух и выкрикнул «Merry Christmas». Свидетель говорит, что люди шли по улице и останавливались, чтобы собрать купюры. В полиции Колорадо-Спрингс это не подтверждают.

Тем не менее, очевидцы собрали часть денег и вернули их в банк. Когда деньги в сумке мужчины закончились, он подошел к кафе, сел перед ним и стал ждать полицию.

Свидетели рассказывают, что злодей был очень веселым.

Дэвид Уэйн Оливер предстанет перед судом 26 декабря. Мужчине назначили залог в 10 тысяч долларов.

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