Происшествия

В Киеве на железнодорожном вокзале задержали грабителя. Ранее в столице таксист изнасиловал и ограбил пассажирку.

Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что злоумышленник подошел к одинокому пассажиру и предложил выпить водки. В спиртное он незаметно подлил глазные капли, обладающие психотропным эффектом. Пассажир потерял сознание, а злоумышленник забрал его вещи.

Сотрудники криминальной полиции задержали грабителя, а потерпевший получил острое отравление — его госпитализировали.

Задержанный — 33-летний житель Черкасской области. У него изъяли барсетку со смартфонами, деньгами и документами потерпевшего, а также два флакона глазных капель. Злоумышленник уже имеет судимости за кражи, его также задерживали с наркотиками.

Ранее сообщалось, что причиной перестрелки в Княжичах стало «крышевание» полицией банды грабителей.

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