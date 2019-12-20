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- 19:41 Травил глазными каплями: житель Черкасщины промышлял на киевском вокзале ограблением пассажиров
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Травил глазными каплями: житель Черкасщины промышлял на киевском вокзале ограблением пассажиров (фото)
В Киеве на железнодорожном вокзале задержали грабителя. Ранее в столице таксист изнасиловал и ограбил пассажирку.
Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что злоумышленник подошел к одинокому пассажиру и предложил выпить водки. В спиртное он незаметно подлил глазные капли, обладающие психотропным эффектом. Пассажир потерял сознание, а злоумышленник забрал его вещи.
Сотрудники криминальной полиции задержали грабителя, а потерпевший получил острое отравление — его госпитализировали.
Задержанный — 33-летний житель Черкасской области. У него изъяли барсетку со смартфонами, деньгами и документами потерпевшего, а также два флакона глазных капель. Злоумышленник уже имеет судимости за кражи, его также задерживали с наркотиками.
Ранее сообщалось, что причиной перестрелки в Княжичах стало «крышевание» полицией банды грабителей.
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