23.10 / 23.35 25.63 / 26.00
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Травил глазными каплями: житель Черкасщины промышлял на киевском вокзале ограблением пассажиров (фото)

19:41 20 декабря 2019 356
Грабитель
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на железнодорожном вокзале задержали грабителя. Ранее в столице таксист изнасиловал и ограбил пассажирку.

Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что злоумышленник подошел к одинокому пассажиру и предложил выпить водки. В спиртное он незаметно подлил глазные капли, обладающие психотропным эффектом. Пассажир потерял сознание, а злоумышленник забрал его вещи.

Сотрудники криминальной полиции задержали грабителя, а потерпевший получил острое отравление — его госпитализировали.

Задержанный — 33-летний житель Черкасской области. У него изъяли барсетку со смартфонами, деньгами и документами потерпевшего, а также два флакона глазных капель. Злоумышленник уже имеет судимости за кражи, его также задерживали с наркотиками.

Ранее сообщалось, что причиной перестрелки в Княжичах стало «крышевание» полицией банды грабителей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

домашний майонез

Домашний майонез без сырых яиц: легкий рецепт для новогодних салатов (фото)

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Ксения Собчак

«Придется запастись патронами»: бывшая жена Бондарчука резко ответила Собчак

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер