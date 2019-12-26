Импотента узнают по походке: ученые выяснили, как определить мужчин с эректильной дисфункцией

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Часто мужчин, страдающих от эректильной дисфункции (импотенции)можно определить не только по их стремлению потреблять в больших количествах виагру, но даже и по внешним признакам — в частности, по походке.

К такому выводу пришли японские ученые из Hirosaki University, пишет The Sun.

Они выяснили, что мужчины с маленькой длиной шага на 40% чаще сталкиваются с импотенцией.

Сообщается, что научные специалисты анализировали данные 324 мужчин и особенно внимательно изучали особенности их походки. Расчеты выполнялись по следующему принципу: расстояние, пройденное за два шага (в сантиметрах), делится на рост (в сантиметрах). В Японии данный параметр используется для оценки баланса, гибкости и мышечной силы ног — важных физических маркеров старения.

В итоге ученые убедились, что у мужчин с небольшими шагами длина двойного шага составляла в среднем 153 см, тогда как у мужчин с широкими шагами — 166 см. При этом мужчины, которые составили группу семенящих при ходьбе обладателей небольших шагов чаще страдали от эректильной дисфункции.

Возможно, склонность к развитию импотенции у семенящих мужчин связана с тем, что короткий шаг часто коррелирует со слабыми мышцами тазового дна, которые поддерживают мочевой пузырь, кишечник, а также задействованы в реализации половой функции. При более длинных шагах наблюдается улучшенное кровоснабжение органов таза, что сказывается и на потенции.

При этом эксперты напомнили, что физические упражнения и избегание длительного сидения — это очень хорошие способ улучшить половую функцию естественным путем.

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