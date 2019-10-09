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Стал импотентом из-за виагры: после приема лекарства у молодого парня месяц не проходила эрекция

В Великобритании 26-летний житель Гемпшира Нэт Тинд (Nat Thind) стал жертвой приема популярного стимулирующего потенцию лекарства. Об этом пишет Daily Mail.

Медики были вынуждены вскрыть напряженный половой член после того, как у него в течение целого месяца не проходила эрекция.

Сообщается, что молодой человек приобрел в аптеке виагру, которую он не раз использовал ранее без всяких видимых осложнений. Однако в этот раз эрекция у этого электрика упорно не проходила, и со временем стала болезненной.

Он столкнулся с расстройством, известным в медицине под названием приапизм. Поначалу медики пытались использовать самые разные методы для того, чтобы снять эрекцию в течение трех дней, но ничего не сработало.

В частности, врачи совершили две неудачных попытки откачки крови из полового члена с помощью игл, не сработал аспирин и другие антикоагулянты. После они провели хирургическую операцию для того, чтобы убрать лишнюю кровь из тела полового члена.

Сам молодой человек утверждает, что врачи «не очень понимали, чем именно они занимались». Он подчеркивает, что его эрекция прошла сама собой, но это привело к перманентным изменениям.

По словам парня, врачи в ходе хирургической операции повредили нервы пениса, и эти повреждения настолько тяжелые, что теперь ему грозит пожизненная импотенция. Молодой человек более не способен достичь состояния эрекции, он испытывает неприятные ощущения жжения, а в его пенисе развивается фиброз.

При этом издание отмечает, что не совсем понятно, зачем 26-летнему парню вообще понадобилось виагра, поскольку в таком возрасте подобные препараты обычно не требются, и молодые люди справляются собственными силами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном инциденте с виагрой: в селе Великие Комяты Закарпатской области одноклассники подсыпали ученице 10 класса в капучино это лекарство. По словам пострадавшей, одноклассники сделали это, чтобы над ней посмеяться. Девочке после этой таблетки стало плохо.

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