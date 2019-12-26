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Отказывают органы: состояние Галины Волчек ухудшилось
Знаменитая российская актриса и режиссер Галина Волчек в тяжелом состоянии находится в реанимации в больнице имени Боткина в Москве. У нее диагностировали двухстороннюю пневмонию с осложнениями, развился ателектаз — спадение доли легкого, обусловленный разрушением тканей внутреннего органа.
Волчек подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее ввели в медикаментозную кому. Врачи не могут приступить к активному лечению Волчек, так как ее организм сильно ослаблен.
«Препараты пока не помогают — Галина Борисовна крайне нестабильна и находится под постоянным контролем медиков», — передает Telegram-канал Mash.
Напомним, 86-летняя Галина Волчек была госпитализирована 23 декабря. В последнее время она чувствовала себя неважно. Еще больше ее подкосила смерть режиссера Марка Захарова в начале октября. На похоронах она появилась в инвалидном кресле.
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