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Галина Волчек попала в больницу
В Москве срочно доставлена в реанимацию 86-летняя Галина Волчек — режиссер и художественный руководитель театра «Современник».
В театре говорят, что состояние Волчек ухудшилось еще днем 23 декабря. Режиссер на тот момент находилась в своем загородном доме в поселке Рожновка. Есть версия, что у Волчек быстро развилась пневмония. По другим данным, у пациентки возникли проблемы с сердцем.
К тому моменту, когда «скорая» прибыла по вызову, Волчек уже находилась в состоянии комы. Сейчас после реанимационных мероприятий пациентка находится в одной из московских клиник.
Напомним, в 2014 году Волчек уже попадала в реанимацию из-за атриовентрикулярной блокады сердца.
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