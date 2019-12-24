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Культура и искусство

Галина Волчек попала в больницу

8:40 24 декабря 2019 204
волчек
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве срочно доставлена в реанимацию 86-летняя Галина Волчек — режиссер и художественный руководитель театра «Современник».

В театре говорят, что состояние Волчек ухудшилось еще днем 23 декабря. Режиссер на тот момент находилась в своем загородном доме в поселке Рожновка. Есть версия, что у Волчек быстро развилась пневмония. По другим данным, у пациентки возникли проблемы с сердцем.

К тому моменту, когда «скорая» прибыла по вызову, Волчек уже находилась в состоянии комы. Сейчас после реанимационных мероприятий пациентка находится в одной из московских клиник.

Напомним, в 2014 году Волчек уже попадала в реанимацию из-за атриовентрикулярной блокады сердца.

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