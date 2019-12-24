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Галина Волчек попала в больницу: появились противоречивые данные о ее состоянии
Знаменитая российская актриса, режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек попала в больницу в тяжелом состоянии. Болезнь подтвердили и в театре.
«23 декабря художественный руководитель театра Галина Борисовна Волчек была госпитализирована в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. По словам врачей, ситуация стабильная», — говорится в официальном заявлении. Коллеги Волчек надеются, что Галина Борисовна вскоре поправится и вернется к работе.
Однако, по другим источникам, это может произойти не скоро. Как сообщает Телеграмм-канал Mash, у 86-летней Волчек развилась острая двухсторонняя пневмония, в легких собирается жидкость. Артистку ввели в состояние медикаментозной комы, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она находится в реанимации.
«Её организм слишком ослаб, в лёгких скопилась жидкость, а давление критически низкое — 40 на 60. Помимо двойной пневмонии у артистки диагностировали тромбоэмболию — закупорку лёгочной артерии.
При таких показателях кардинальное лечение пока невозможно. Худруку «Современника» вводят антибиотики, искусственно поддерживают её давление, а для работы лёгких поставили аппарат ИВЛ", — пишет Mash.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Галина Волчек не может похвастаться крепким здоровьем, в 2014 году она попадала в реанимацию из-за проблем с сердцем.
В последнее время Волчек чувствовала себя неважно. В октябре на похоронах Марка Захарова она появилась в инвалидном кресле.
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