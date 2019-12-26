22.91 / 23.24 25.30 / 25.76
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Ярмоленко получил травму: стали известны сроки восстановления

10:52 26 декабря 2019 67
Андрей Ярмоленко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Второй бомбардир в истории сборной Украины Андрей Ярмоленко, пропустивший 10 месяцев из-за тяжелой травмы ноги, снова «сломался». Футболист английского «Вест Хэма» повредил приводящую мышцу бедра и выбыл из строя на три-четыре недели, сообщает zbirna.com.

По прогнозам врачей, 30-летний полузащитник пропустит минимум шесть матчей — против «Кристал Пэлас» (26 декабря), «Лестера» (28 декабря), «Борнмута» (1 января), «Джиллингема» (5 января), «Шеффилд Юнайтед» (10 января) и «Эвертона» (18 января). Есть надежда, что Андрей успеет восстановиться к поединку против «Лестера» 22 января.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм», занимающий в турнирной таблице АПЛ 16-е место, 15 матчей, в которых забил три мяча, и отдал одну голевую передачу. Последний раз он выходил на поле 14 декабря, а в «основе» не играл с 23 ноября. Ранее в текущем сезоне Ярмоленко пропустил один матч из-за травмы спины.

Отметим, что совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что «Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко за 21 млн евро. Именно столько «молотобойцы» в свое время заплатили за переход украинца из дортмундской «Боруссии».

Напомним, что в составе сборной Украины футболист забил 37 мячей и по этому показателю уступает только Андрею Шевченко (48).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники команды Ярмоленко в финальном турнире Евро-2020.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

Теперь работодатель никого не удержит: украинцам объяснили преимущества "электронной трудовой"

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Пенсия в Украине

Можно и в 50 лет: в ПФУ разъяснили порядок выхода на пенсию одной из категорий пенсионеров

Сериал Сваты

На свадьбе Жени Ковалевой: в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер