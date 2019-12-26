- 11:04 Организовал убийство участника АТО: под Киевом задержали «криминального авторитета»
- 11:03 В бассейне испанского отеля утонула девятилетняя девочка, а также спасавшие ее отец и старший брат
- 11:01 Люди остались без воды и отопления: стало известно о серьезном ЧП в Лисичанске
- 10:55 Новогодний "подарок" для оккупантов: бойцы ВСУ на Донбассе соорудили своеобразную елку
- 10:52 Ярмоленко получил травму: стали известны сроки восстановления
- 10:51 Эрдоган бросил обвинение в адрес Путина: что произошло
- 10:36 У Путина сделали неожиданное заявление о прекращении войны на Донбассе при Зеленском
- 10:35 Идиллия: Вера Брежнева впервые за долгое время показала фото с мужем
- 10:23 «Копейку» разорвало на части: момент страшной аварии в Киеве попал на видео
- 10:14 Принц Эндрю и его дочери-принцессы удивили публику новогодней открыткой с изображением собачьего зада
- 10:04 Галкин привел в дом Пугачевой другую женщину
- 09:54 Очередной рекорд: сколько стоит доллар в Украине 26 декабря
Ярмоленко получил травму: стали известны сроки восстановления
Второй бомбардир в истории сборной Украины Андрей Ярмоленко, пропустивший 10 месяцев из-за тяжелой травмы ноги, снова «сломался». Футболист английского «Вест Хэма» повредил приводящую мышцу бедра и выбыл из строя на три-четыре недели, сообщает zbirna.com.
По прогнозам врачей, 30-летний полузащитник пропустит минимум шесть матчей — против «Кристал Пэлас» (26 декабря), «Лестера» (28 декабря), «Борнмута» (1 января), «Джиллингема» (5 января), «Шеффилд Юнайтед» (10 января) и «Эвертона» (18 января). Есть надежда, что Андрей успеет восстановиться к поединку против «Лестера» 22 января.
В этом сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм», занимающий в турнирной таблице АПЛ 16-е место, 15 матчей, в которых забил три мяча, и отдал одну голевую передачу. Последний раз он выходил на поле 14 декабря, а в «основе» не играл с 23 ноября. Ранее в текущем сезоне Ярмоленко пропустил один матч из-за травмы спины.
Отметим, что совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что «Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко за 21 млн евро. Именно столько «молотобойцы» в свое время заплатили за переход украинца из дортмундской «Боруссии».
Напомним, что в составе сборной Украины футболист забил 37 мячей и по этому показателю уступает только Андрею Шевченко (48).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники команды Ярмоленко в финальном турнире Евро-2020.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.