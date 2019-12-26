Ярмоленко получил травму: стали известны сроки восстановления

Спорт

Второй бомбардир в истории сборной Украины Андрей Ярмоленко, пропустивший 10 месяцев из-за тяжелой травмы ноги, снова «сломался». Футболист английского «Вест Хэма» повредил приводящую мышцу бедра и выбыл из строя на три-четыре недели, сообщает zbirna.com.

По прогнозам врачей, 30-летний полузащитник пропустит минимум шесть матчей — против «Кристал Пэлас» (26 декабря), «Лестера» (28 декабря), «Борнмута» (1 января), «Джиллингема» (5 января), «Шеффилд Юнайтед» (10 января) и «Эвертона» (18 января). Есть надежда, что Андрей успеет восстановиться к поединку против «Лестера» 22 января.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм», занимающий в турнирной таблице АПЛ 16-е место, 15 матчей, в которых забил три мяча, и отдал одну голевую передачу. Последний раз он выходил на поле 14 декабря, а в «основе» не играл с 23 ноября. Ранее в текущем сезоне Ярмоленко пропустил один матч из-за травмы спины.

Отметим, что совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что «Вест Хэм» готов продать Андрея Ярмоленко за 21 млн евро. Именно столько «молотобойцы» в свое время заплатили за переход украинца из дортмундской «Боруссии».

Напомним, что в составе сборной Украины футболист забил 37 мячей и по этому показателю уступает только Андрею Шевченко (48).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники команды Ярмоленко в финальном турнире Евро-2020.

Фото Getty Images

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