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В бассейне испанского отеля утонула девятилетняя девочка, а также спасавшие ее отец и старший брат (фото)

В испанском отеле Club La Costa World близ Фуэнхиролы, популярного курорта на Коста-дель-Соль, под Рождество произошла трагедия. В бассейне отеля утонула девятилетняя британская девочка, а также бросившиеся ее спасать 52-летний отец и 16-летний брат. Точная причина гибели трех человек пока остается загадкой.

По одной из версий, как пишет издание Daily Mail, ребенка могло засосать в сливную трубу из-за технической неисправности системы насосов в бассейне, которая могла превратиться в смертельную ловушку. Водолазы нашли в трубе купальную шапочку девочки. Однако полиция провела проверку и разрешила снова открыть бассейн, сочтя его безопасным для туристов.

Как пишет издание, на трупах не было обнаружено следов внешних повреждений. Патологоанатомы также не нашли никаких признаков отравления.

Сообщается, что родители девочки находились в своем номере, когда к ним пришла их старшая 12-летняя дочь и на вопрос, где ее младшая сестра, сказала, что у той возникли «проблемы под водой». Отец и сын бросились к бассейну и прыгнули в воду. Живыми выбраться оттуда им не удалось.

Мужчина, который пытался оказать первую медицинскую помощь и делал утонувшим искусственное дыхание до прибытия медиков, говорит, что мать семейства все это время сохраняла спокойствие и молилась о том, чтобы ее муж и дети вернулись к жизни.

Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Турции погибла 12-летняя девочка из России, чью руку засосало в сливную трубу бассейна.

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