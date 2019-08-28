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На популярном турецком курорте погибла 12-летняя туристка из России: подробности трагедии
В больнице Турции умерла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне отеля, когда находилась на отдыхе с родителями. Напомним, в курортной Кирилловке в бассейне возле горки утонул 3-летний малыш, от которого отвлеклась бабушка.
Алена (имя девочки изменено) с родителями остановились в отеле Sunhill в Бодруме. Подросток пошел поплавать в бассейне. Девочка купалась, но вдруг странно забилась под водой. Оказалось, что руку ребенка засосало в сливную трубу бассейна. Была ли на ней защитная решетка, неизвестно.
Освободить руку девочки удалось только после того, как отдыхающие выломали часть трубы. К этому моменту Алена уже не дышала. У нее остановилось сердце. Его запустили и экстренно отправили ребенка в больницу.
Как сообщают российские СМИ, до текущего момента ее пытались спасти врачи, в том числе и прилетевшие из России — к сожалению, это не удалось.
По данным Телеграмм-канала «Mash на Мойке», отель, в которой произошла трагедия, своих извинений пострадавшим постояльцам не принес. Семья уже написала заявление в местную полицию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Улан-Удэ (Россия) произошел несчастный случай — батут с прыгающими на нем детьми взлетел в воздух и лопнул. В результате ЧП пострадали пять детей, у одного из них была сломана челюсть.
Также писали о несчастном случае, который произошел с ребенком в Вышгороде (Киевская область). Катаясь на аттракционе, маленькая девочка получила термический ожог ступней ног.
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