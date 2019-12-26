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В России пришли с обысками к журналистке, которая пишет о боевиках на Донбассе

12:18 26 декабря 2019 284
Боевики
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 26 декабря, к российской журналистке «Новой газеты» Юлии Полухиной, которая публиковала материалы о незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, в 6:00 нагрянули с обысками.

В «Новой газете» утверждают, что обыски связаны как раз с публикациями об оккупированном Донбассе и расследованиями фактов контрабанды. Также сообщается, что в квартиру, где журналистка живет с двумя маленькими детьми, пришли следователи в сопровождении спецназовцев и увезли Юлию Полухину.

Причем, адвокат Петр Заикин не знает, где именно допрашивают Полухину, и утверждает, что «пока все это похоже на похищение».

А «МБХ медиа», ссылаясь на пресс-секретаря «Новой газеты», пишет, что обыск у Полухиной связан с ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.». Журналистка первой написала об арестах участников этой частной военной компании, которые позже стали фигурантами уголовного дела о преступном сообществе под руководством сотрудников ФСБ. Кстати наемники из этой ЧВК «засветились» в Крыму и на Донбассе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре 2018 года в России задержали нескольких «енотовцев». Члены этой организации успели повоевать на Донбассе, в Сирии и Нагорном Карабахе.

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