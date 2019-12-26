Новые тренды в праздничном маникюре: идеи от нейл-стилиста (фото)

Стиль жизни

Новогодний маникюр мы делаем лишь раз в году, поэтому он должен быть особенным. Прежде чем отправиться в салон, нужно продумать, с каким нарядом собираетесь его сочетать и насколько уместным он будет в первые дни после праздника, если вы тут же не собираетесь сменить костюм на повседневный. Стильный маникюр сделает ваш образ неповторимым. Конечно, вместе с красивым нарядом, прической и макияжем. А чтобы стать обладательницей самых красивых ногтей на вечеринке, уже сегодня стоит изучить новые праздничные тренды. Хороший вкус и креативность, несомненно, вам пригодятся. Ведь все должно быть красиво и гармонично! Интересными идеями праздничного маникюра с «ФАКТАМИ» поделилась румынский нейл-стилист Лаура Гаврилеску.

— Праздничный новогодний маникюр является одной из составляющих имиджа наряду с костюмом, прической, украшениями, — считает Лаура Гаврилеску. — Если классический маникюр используется ежедневно, то в канун Нового года вы можете позволить себе яркий эксперимент. Это может быть новогодний дизайн или лак для ногтей с необычными эффектами, которые выглядят нелепо и неуместно в повседневном маникюре.

— Каким же цветам отдать предпочтение для праздничного дизайна?

— Для новогоднего маникюра подойдут яркие оттенки — королевский синий, зеленый с фиолетовым отблеском, фиолетовый и, конечно, красный. Говорят, что в канун Нового года хорошо носить красное, потому что этот цвет приносит удачу и избавляет от плохого. Вот почему красное покрытие остается фаворитом у клиенток. Я думаю, что этот цвет никогда не выйдет из моды в канун Нового года. Очень эффектно смотрится красный в сочетании с новогодними дизайнами — звездами, снежинками, вязаным эффектом. А фиолетовый очень эффектен с глиттером. Белое золото и серебро красиво дополнят праздничный дизайн. Золото очень хорошо сочетается с зеленым, черным и красным цветами покрытий, с фиолетовыми, синими и красными кристаллами. Кристаллы могут быть очень элегантными, если они размещены определенным образом, например, в форме драгоценного камня.

Фаворитом новогодне-рождественских праздников является красный цвет, а любимым элементом в декоре – снежинки (фото из альбома Лауры Гаврилеску)

— Необыкновенно нежно смотрится «вязаный» дизайн. С какими оттенками цветов его хорошо сочетать?

— Такой узор советую сочетать с матовыми цветами и акриловой пудрой. Стильно на новогодней вечеринке будет смотреться эффект «кошачий глаз». В зависимости от того, как падает свет, маникюр выглядит по-разному, но всегда нарядно.

Многим понравится вязаный дизайн (фото из альбома Лауры Гаврилеску)

— Как лучше сочетать новогодний маникюр с украшениями? Можно ли надевать золотые кольца, если в декоре ногтей используется серебристый цвет? И, наоборот, подойдут ли серебряные украшения под золотистый маникюр?

— Думаю, нет. Во всем должны быть гармония и чувство меры. Ваши интуиция и вкус подскажут, какие сочетания лучшие.

В зависимости от того, как падает свет, маникюр «кошачий глаз» выглядит по-разному (фото из альбома Лауры Гаврилеску)

— Может ли новогодний маникюр быть черным? К этому цвету всегда отношение неоднозначное.

— Я полагаю, что самые элегантные ногти — черные. С моей точки зрения, такие ногти уместны и в новогоднюю ночь.

— Как вы считаете, есть связь между маникюром и парфюмом? Некоторые эксперты в области моды утверждают, что она существует.

— Не думаю, что мы должны аромат и дизайн ногтей сочетать каким-то особенным образом. Ясно одно: в женщине должно быть всё гармонично.

— Выбрать дизайн маникюра из множества вариантов всегда непросто. Какой маникюр вы предпочтете для себя на зимние праздники?

— Наверное, это будет нюд или французский маникюр. Очень люблю беби-бумер. Этот дизайн идеально подойдет тем, кто предпочитает сочетать простоту и люкс. Беби-бумер уместен всегда и везде, хорошо смотрится с любым нарядом. Его можно дополнять блеском — и это будет нарядно. Очень эффектен, кстати, дизайн «северное сияние». Он — воплощение утонченности. Мягкий блеск — это красиво. Нужно сказать, что блеск очень уместен зимой. Дополнить им покрытие — прекрасное решение для тех, кто хочет чего-то нового, необычного, но никак не может решиться на перемены. Могу посоветовать обратить внимание и на эффект мелкого песка. Этот дизайн придется по вкусу многим модницам. Практически все зимние тренды в маникюре можно использовать для праздничного дизайна. То, что модно, всегда обратит на себя внимание.

Очень нежно смотрится нюд с глиттером (фото из альбома Лауры Гаврилеску)

— Праздники — прекрасное время для путешествий. Кто-то отправляется в заснеженные горы кататься на лыжах. Кто-то предпочитает встретить Новый год на море в жарких странах. Какой дизайн посоветуете путешествующим? Ведь они тоже находятся перед сложным выбором.

— Очень стильно будут смотреться короткие ногти темного цвета. Можно выбрать пастель или нюд. Важно, чтобы в пути и на отдыхе вы с вашими ногтями чувствовали себя комфортно.

— Как в Румынии отмечают Рождество?

— Очень красиво, с колядками. Колядующие держат в руках звезды из картона и картинки с библейскими сценами. Дети ходят от дома к дому, поют песни, рассказывают стихи или притчи.

Для новогоднего маникюра подойдут яркие оттенки цветов, блестки (фото из альбома Лауры Гаврилеску)

— В Украине тоже много красивых традиций. Одна из них — собираться за столом. Хозяйки готовят накануне много блюд. Как им уберечь свой маникюр от повреждения?

— Нужно использовать качественные стойкие покрытия. И, конечно, будьте осторожны, когда выполняете какую-то домашнюю работу.

— Какие подарки принято дарить в вашей стране на Новый год и Рождество? Ведь в каждой стране существуют свои традиции.

— Знаете, прежде всего важно, чтобы этот подарок шел от сердца.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» накануне Нового, 2020 года?

— Берите в свою жизнь только лучшее из прошлого, наслаждайтесь настоящим и уверенно смотрите в будущее!

Ранее поделиться идеями праздничного маникюра «ФАКТЫ» попросили румынского нейл-стилиста, многократную чемпионку мира по ногтевому искусству, судью международных конкурсов по нейл-арту Родику Мунтеану.

А о том, какие украшения выбрать к новогоднему наряду, чтобы выглядеть модно и стильно, «ФАКТАМ» рассказала украинский дизайнер Елена Ястреб.

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