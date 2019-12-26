Украина

В список на обмен внесли пособника боевиков «ДНР», из-за которого на Донбассе погибли 10 спецназовцев

26 декабря стало известно, что Николая Бутрименко, которого подозревают в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году, внесли в список на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Информация о включении в список на обмен стала известна при подготовительном заседании Ореховского районного суда Запорожской области, который повторно слушает дело Бутрименко после апелляции. По ходатайству прокуратуры подозреваемому также изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство

«Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных на выполнение Минских соглашений и договоренностей в „нормандском формате“ об „обмене всех на всех“ достигли договоренности о включении Бутрименко в списки на обмен», — сказала адвокат потерпевших Елена Яркина.

По ее словам, Бутрименко заберут сотрудники СБУ. Он будет направлен к месту сбора на обмен.

Дело против Бутрименко пока не закрыто: он остается в статусе обвиняемого. На 15 января назначено следующее заседание суда по его делу.

Ранее сообщалось, что общественность возмущена слишком мягким приговором Николаю Бутрименко.

Фото: depo.ua

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