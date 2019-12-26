Путин продолжит давить на Лукашенко: причины провала «интеграции» России с Беларусью

Мир

На протяжении всего 2019 года Москва и Минск пытались реанимировать договор о Союзном государстве. Кремль настаивал на так называемой «углубленной интеграции», которую многие жители Республики Беларусь справедливо оценивали как возможную потерю независимости.



Президенты двух стран встречались в уходящем году несколько раз. По итогам этих переговоров была подготовлена совместная программа действий по реализации соглашения об углубленной интеграции и составлены «дорожные карты» в количестве 31 штуки. Ожидалось, что в декабре Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут все эти документы. Однако две декабрьские встречи не принесли столь желаемого Москвой результата. Интересный анализ ситуации провела «Немецкая волна» (DW), опросив целый ряд экспертов. Их попросили назвать причины провала заключения соглашения и перспективы развития отношений между Россией и Беларусью.

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров уверен, что Путин и Лукашенко не смогли договориться, потому что имеет место «противоположная структура интересов сторон». «Если Беларусь заинтересована в экономической части — поставка нефти, цены на газ, доступ к российскому рынку и так далее, то для России на первом месте стоит политический аспект «дорожных карт», — заявил эксперт. Егоров считает, что Россия хочет установить контроль над Беларусью, вплоть до создания наднациональных органов власти.

С ним согласен аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев. «Кремль не собирается давать финансовую поддержку в обмен на пустые обещания и поцелуи. Изменилась модель торга. Теперь дешевую нефть и газ Россия хочет обменять на куски белорусского суверенитета», — считает Елисеев.

В Москве полагали, что у Лукашенко очень слабая позиция. Беларусь зависит от России в торговой, экономической и финансовой сферах. Кроме нефтегазовых субсидий в размере 12% ВВП в 2018 году Москва является главным кредитором Минска и владеет более 37,6% белорусского государственного долга (7,9 миллиарда долларов). Более того, согласно данным Национального статистического комитета РБ, 38% экспорта Беларуси приходится на Россию, а еще треть экспорта — это поставки нефтепродуктов в страны Евросоюза, которые также зависят от того, по какой цене в страну заходит сырая российская нефть.

Какие же карты позволяют Лукашенко продолжать игру с Путиным? Директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова считает, что козыри президента Беларуси не экономические, а политические. «Политически России важно сохранять Беларусь как партнера. Москве необходима видимость позитивных отношений с Минском. Но, очевидно, что сегодня Россия не готова за это платить столько же, сколько и раньше», — подчеркивает Борнукова.

Андрей Егоров добавляет: «Белорусская экономика не рухнет в один момент без российских субсидий, а перекрыть Минску доступ к российскому рынку невозможно, ведь это будет означать полный крах ЕАЭС».

По мнению политологов, в нынешней ситуации на руку Лукашенко играют и массовые протесты белорусской оппозиции. За последние две недели декабря в Минске прошли четыре такие акции, при этом ни одна из них не закончилась жесткими разгонами и задержаниями. Власти Беларуси говорят россиянам — мы не против интеграции, да вот наши националисты протестуют.

Андрей Елисеев отмечает, что нельзя все же расценивать неподписание соглашения об углубленной интеграции как полный провал планов Путина. «Это дело времени, и время здесь время играет против Лукашенко. Путин продолжит давить, и у него может получиться», — считает политолог.

С ним согласен Андрей Егоров. «Ограничение для Путина состоит в том, что он хотели бы, чтобы весь интеграционный процесс выглядел добровольным. Если Москва развяжет экономическую и торговую войну, то для всего мира станет очевидно, что на Беларусь оказывается давление с целью принудить к интеграции. Демонстрировать это Россия не хочет ни миру, ни в особенности на внутренней арене, так как российское общество устало от конфронтационной политики руководства страны. Беларусь хотят удушить медленно, делая вид, что все добровольно», — считает Егоров.

Для чего это так необходимо Путину? По одной из версий, реализация договора о Союзном государстве позволит президенту России остаться у власти и после 2024 года, когда закончится его уже четвертый срок на посту главы государства. Однако, считают уже немецкие политологи, Путин перестраховывается. Если процесс «углубленной интеграции» с Беларусью затянется или вовсе вдруг сорвется, российский лидер готов пойти на внесение изменений в действующую конституцию РФ. Аналитики не исключают, что Путин проведет за оставшееся время ряд реформ, которые передадут всю полноту исполнительной власти в России из рук президента в руки правительства. И он займет пост премьер-министра до конца дней своих. При этом Путину будет совершенно безразлично, кто будет сидеть в президентском кресле. И самое интересное то, что эти конституционные реформы осуществят «по воле российского народа во имя демократии».

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